Аномальная жара в Кировской области: врачи дали несколько советов, как уберечься от солнечного удара

В жару старайтесь избегать прямых солнечных лучей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области установилась аномально жаркая и солнечная погода. По данным синоптиков, температура воздуха всю эту неделю будет выше нормы на 7 и более градусов. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Жара и солнце несут за собой большие риски для людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. В связи с этим врачи подготовили ряд простых правил, которые помогут избежать серьезных проблем со здоровьем и даже спасти жизнь:

- Не находитесь долго на открытом солнце. Особенно опасны солнечные лучи в период с 11.00 до 15.00;

- Ограничьте поездки на личном и общественном транспорте. Если вам нужно куда-то ехать, то старайтесь делать это в утренние или вечерние часы;

- Постоянно проветривайте помещение;

- Надевайте светлую, легкую и просторную одежду из натуральных материалов, например, хлопка и льна;

- Сведите к минимуму физические нагрузки;

- Пейте больше жидкости. Рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литра воды в день;

- Откажитесь от частого питания и исключите из рациона жирные продукты;

- Чаще принимайте душ и ванну. После мытья кожа лучше дышит;

- Постарайтесь не употреблять алкоголь и откажитесь от сигарет.

В случае плохого самочувствия вы можете также обратиться за помощью в Главное управление МЧС по Кировской области по телефону доверия: (8332) 64-21-77.

Кроме того, жаркая сухая погода несет в себе еще одну серьезную угрозу - возникновение лесных пожаров. На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано уже 43 природных возгорания на общей площади 191074 га. Они нанесли большой ущерб лесному фонду, а также расположенным вблизи строениям.

Если вы заметили в лесу или рядом с ним разгорающийся пожар, сообщите об этом по телефонам: 64-34-28, 38-20-92; 8-800-100-94-00.