Губернатор Кировской области призвал бизнес-объединения активнее пропагандировать необходимость вакцинации

Игорь Васильев: «Быстрый рост числа жителей региона, сделавших прививку, позволит отказаться от введения новых ограничений». Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 21 июня, в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание регионального оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции. Под руководством главы региона Игоря Васильева члены правительства, главы районов, представители Роспотребнадзора, прокуратуры, УФСБ, УМВД, МЧС, а также руководители предприятий и бизнес-объединений обсудили эпидемиологическую ситуацию, темпы вакцинации и соблюдение санитарных норм правил.

Глава региона подчеркнул: число заболевших растет и вирус значительно помолодел. При этом в реанимацию госпитализируют все больше молодых людей. Чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, Игорь Васильев призвал соблюдать санитарные правила: обязательную термометрию, соблюдение масочного режима, регулярную дезинфекцию помещений и рук, соблюдение санитарной дистанции.

- Сегодня у нас появился еще один действенный инструмент борьбы с распространением заболевания - вакцинация. Именно участие в прививочной кампании максимального числа жителей региона и ваших сотрудников позволит нам не закрывать экономику, а продолжать работать. Я и вся моя семья уже сделали прививку от коронавируса, - подчеркнул в начале заседания Игорь Васильев.

Представители бизнеса подтвердили свою готовность усилить соблюдение санитарных правил и подключиться к информационной кампании о необходимости вакцинации.

- Мы боимся только одного - ограничений на работу. Поэтому готовы распространять информацию среди предпринимателей о соблюдении санитарных требований, следить за выполнением правил, - отметили на заседании оперштаба предприниматели.

Губернатор также предложил дополнить декларацию добровольного подтверждения о соблюдении санитарных правил пунктом: проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о необходимости вакцинации.

- Никто из нас: ни правительство области, ни бизнес, ни жители региона не хотят пережить очередной локдаун. Работодатели должны проводить эффективную разъяснительную работу, пояснять, почему необходимо сделать прививку, рассказывать о рисках и последствиях, с которыми сталкиваются заболевшие. При этом хочу отметить, что вакцинация - это добровольное решение каждого. Но это один из механизмов стабилизации эпидобстановки. Выполняя меры в комплексе, мы сможет победить пандемию, - отметил Игорь Васильев.

Члены оперштаба и представители бизнеса поддержали эту инициативу.