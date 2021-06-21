«Связка “человек-собака” очень сильна»: как кировские кинологи работают со своими животными

Кинологи и их четвероногие коллеги очень привязаны друг к другу. Фото: Анастасия РОМАНОВА

21 июня в органах внутренних дел отмечают День кинолога. О том, как работают полицейские собаки, рассказал начальник кировского Центра кинологической службы в УМВД России по Кировской области Андрей Садаков.

ЧТО ДЕЛАЮТ СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ

Питомник собак-ищеек в Кирове создали в 1925 году, а первой служебной собакой стал доберман-пинчер. Сейчас же в кировском ЦКС проживает больше сотни псов разных пород. И у каждой своя цель и задача.

Собак тренируют на поиск в багаже и транспорте. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Собаки используются по нескольким направлениям. Стоит упомянуть псов, натасканных на розыск по запаху и следам человека. Они ищут потерявшихся людей и останки. Другое важное направление - так называемый целевой запах. Это, как правило, наркотики, оружие и взрывчатка. Однако переподготовить собаку можно по любому направлению.

К примеру, в питомнике ЦКС живет немецкая овчарка Эмилия, натасканная на поиск денег. Чтобы приучить собаку, ей дают так называемые «целевые» игрушки, пахнущие типографской краской и бумагой. И именно они - главная награда пса за успешно выполненную работу. Однако Мила, как ее ласково называют в питомнике - переученная собака, изначально натасканная на взрывчатку. И ее она тоже не пропустит.

Эмилия специализируется по поиску денег, но учует и взрывчатое вещество. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Есть также и другие собаки - караульные и конвойные. А в экспертно-криминалистическом центре работают псы-детекторы, специализирующиеся на «запаховом следе». Это улика, которая в любом случае остается на месте преступления, и которую можно изъять и законсервировать, а после сравнить, если по делу появится подозреваемый.

Животные Центра работают также на постах ДПС, в составе управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков, а также выезжают на заявки всех полицейских подразделений.

На поиск наркотиков собак натаскивают с помощью имитаторов. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ

Собак в Центре разводят, выращивают и дрессируют самостоятельно. Живут здесь и немецкие овчарки, коих большинство, и спаниели, и лабрадоры. Есть парочка ротвейлеров и бельгийских овчарок.

Больше всего в питомнике Центра немецких овчарок. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В возрасте 45 дней за сотрудником закрепляется «его» собака. Всего у одного работника может быть до пяти служебных псов. Люди учат своих четвероногих коллег и друзей социализироваться, работать в разных ситуациях, тренируют и дрессируют. Настоящее обучение начинается, когда щенку исполнится год.

Срок службы собак, как правило, не превышает восьми лет. На этом работа пса может и не остановиться - в зависимости от нагрузок, направления службы, выездов на заявки, и так далее. Продолжает питомец трудиться или же уходит на пенсию, решает комиссия.

Во втором случае к вопросу подходят очень ответственно. Существует три пути: пса забирают домой, отдают гражданским либо содержат в питомнике до самой смерти. Чаще всего собака отправляется на постоянное место жительство к «своему» сотруднику.

- Когда человек взял щенка, воспитал, работал с собакой 8 лет, она воспринимается как второе «я», - комментирует начальник Центра. - Связка «человек-собака» очень сильная. Поэтому, когда сотрудник готов животное взять, право первоочередного выбора остается за ним. Все-таки это боевой товарищ, с которым ты служил семь-восемь лет. У нас многие животные доживают на достойной пенсии у сотрудников.

Содержание псов обходится недешево, однако на хвостатых не привыкли экономить. Питаются они, как правило, «натуралкой», и еду им готовят сотрудники. Норма для животного в день - 400 г мяса в день, 600 г крупы и 300 г овощей. В день выхода на службу собака получает еще 50 гр. мяса дополнительно.

Со служебными псами тренируются каждый день. Фото: Анастасия РОМАНОВА

НАЙДУТ ЧТО УГОДНО

«Комсомолке» удалось побывать в питомнике, где выращивают и дрессируют будущих служебных псов. В первую очередь нас познакомили с очаровательным щенком немецкой овчарки по имени Прага. Дрессировка собак начинается еще с «детства», и в свои пять месяцев эта малышка уже натаскана на поиск наркотиков. Для занятий используется имитатор - ватные диски, пропитанные нужным запахом. И Прага успешно находит их, несмотря на попытки ее отвлечь.

Пятимесячную Прагу уже натаскали на поиск наркотиков. Фото: Анастасия РОМАНОВА

- Она очень толковая, - отметил ее дрессировщик, младший инспектор-кинолог Владимир Огородников. - Весь ее помет - собаки с хорошим обонянием и крепкой нервной системой. Они быстро все схватывают. Вот и Прага, несмотря на малый возраст, уже выполняет довольно сложную работу.

С Прагой занимаются ежедневно, учат ее искать наркотики в сумках, багажах, машинах, помещениях… Если в 1 год и 2 месяца она сдаст зачет (а мы уверены, что сдаст!), то выйдет на службу.

Через полгода Прага сможет поступить на службу. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Далее к нам вывели еще одну немецкую овчарку, но уже более взрослую, по кличке Нисса. Этой хвостатой красавице шесть лет, и она работает по поиску взрывчатки и оружия. При нас она успешно и безошибочно находит спрятанный в машине пистолет.

- С Ниссой мы выезжаем в город на заявления о бесхозных пакетах, сумках и других предметах, - рассказал инспектор-кинолог отделения по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке служебных животных Руслан Родыгин. - Работает она охотно - лишь бы с ней поиграли! И, кроме того, она все понимает. Мы сработались с первого дня, никогда у нас не было проблем.

За Русланом закреплены три собаки по разным направлениям. Однако он не скрывает, что Нисса - его любимица. После того, как ее срок службы подойдет к концу, инспектор-кинолог заберет ее к себе домой.

Шестилетняя Нисса умеет искать оружие и взрывчатку - как в багаже, так и транспорте, и других местах. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Продемонстрировали нам и отработку задержания и конвоирования преступников. В таких ситуациях собака прикрывает своего хозяина и не подпускает чужих. А уж если увидит врага - смело кидается и вцепляется в недоброжелателя. Видели, как в кино собаки обезвреживают преступников? Вот здесь то же самое. Стоит также отметить, что служебное животное всегда будет защищать хозяина, даже если обидчиком станет друг, хорошо знакомый животному.

Нам продемонстрировали, как преступников задерживают при помощи собак. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2020 год с помощью кинологов раскрыли 808 преступлений, из них 112 связаны с наркотиками и восемь - с оружием. По горячим следам задержали 11 преступников, из незаконного оборота изъяли два самодельных взрывных устройства, четыре огнестрельных оружия, 73 единицы боеприпасов и почти два килограмма наркотиков - как растительных, так и синтетических. Кроме того, собаки помогли разыскать четырех человек, заявленных как без вести пропавших, и пять тел.

За минувшие же полгода сотрудники ЦКС помогли раскрыть 237 преступлений, найти и изъять полкило взрывчатки, более пяти килограмм наркотиков, 631 единицу боеприпасов, а также задержать 11 преступников и найти двух пропавших без вести.