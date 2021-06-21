Лена Летучая и партия «Новые люди» разбирались с мусорным коллапсом в Кировской области

Фото предоставлено партией Новые люди.

Известная телеведущая, автор документального фильма “Без мусора в голове” накануне инспектировала полигоны вокруг Кирова. Разобраться в ситуации ей помогали эко-активисты и волонтеры партии «Новые люди». Елена Летучая провела в Кирове несколько встреч, в том числе и с представителями фирм, которые работают в сфере переработки ТБО. Рассказала, как можно менять отношение людей к вопросам обращения с отходами.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Ситуация в регионах складывается по-разному, где-то есть значительные успехи. Киров - обратный пример. Еще недавно ситуация здесь не казалась опасной.

- Когда со мной впервые связались кировские активисты, я была удивлена, - поделилась телеведущая. - Я раньше не видела ваш город на мусорной карте России как болевую точку. Но это действительно так: в Кировской области нет заводов для переработки мусора. Есть лишь один полигон, но он может работать только до конца года. Проблем множество, нужно работать здесь и сейчас, чтоб не дойти до точки невозврата.

фото предоставлено партией Новые люди.

На сегодняшний день большая часть работы с населением по раздельному сбору отходов ведется эк-активистами и общественниками. Например, проект «Эко-соседи», который набирает популярность. Проект объединяет жителей многоквартирных домов (соседей) через совместное и взаимное обучение культуре раздельного сбора отходов с последующим решением общедомовых задач по благоустройству прилегающей территории. Суть проекта состоит в том, чтобы научить жителей многоквартирных домов раздельному сбору, собрать общее вторичное сырье, реализовать и сделать благоустройство (озеленение) прилегающей к дому территории. Его автор - Анастасия Скурихина - заручилась поддержкой партии “Новые люди” и масштабирует с их поддержкой на весь город.

- Каждый человек, который занимается общественной работой - герой, - считает Летучая. - Это не его работа, но ему не все равно. Эти ребята думают о будущем, каждый из них делает небольшие шажки к большой цели. Я бы предложила масштабировать их опыт на весь регион. Кто знает, может, в итоге это станет социальной франшизой.

фото предоставлено партией Новые люди.

«БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»

Наша ситуация с мусором похожа на катастрофу. «Реформа чистоты», запущенная несколько лет назад, пока не дала весомых результатов. Елена Летучая так характеризует работу с отходами в Кировской области: высокие тарифы, переполненные полигоны, минимум баков для раздельного сбора мусора.

- Беда в том, что вся власть в регионах была дана монополистам - региональным операторам, - сетует Елена Летучая. - Я поддерживаю идею партии “Новые люди” что эту власть пора забирать. Тему нужно отдавать городам и районам, чтобы другие компании тоже могли заниматься этим. Если в сфере будет живая конкуренция, мы увидим реальные результаты. Мусор будут вывозить, разделять, перерабатывать. Бизнес приведет в эту сферу новые технологии.

фото предоставлено партией Новые люди.

С Еленой Летучей согласны и представители партии «Новые люди». Они подготовили пакет предложений, регламентирующий порядок обращения с отходами. Основная идея

предложенных изменений – поддержка здоровой конкуренции, передача права на заключение договоров на вывоз и переработку мусора на уровень городов и регионов. Одновременно должно произойти ужесточение требований к подрядчикам: если в течение 3 лет они не запустят раздельный сбор и переработку, то необходимо не только лишать их лицензии, но и запрещать руководству таких предприятий работать в этой сфере в будущем.

В 2018 году журналист выпустила документальный фильм «Без мусора в голове». Проект был резонансным, он обратил внимание множества людей на проблемы с переработкой отходов. Сейчас раздельный сбор и переработка мусора - одно из решений, которое позволит снять нагрузку на полигоны. Значит, нужны пункты сбора и люди, которым это интересно.

- Даже один человек с хорошей идеей может многое изменить, - заверяет Елена Летучая. - Он перестает говорить «это не моя проблема» и начинает менять мир вокруг себя. Поэтому так важно экологическое просвещение. Нужно говорить о современных технологиях, о заводах, которые позволяют освободить полигоны от мусора, перерабатывают его, не нанося вреда природе. Это реальность для развитых стран, но не для России. Однако если в каждом городе появятся успешные экологические движения и проекты, при поддержке бизнеса получится «большая зеленая волна», которая и будет спасать эти города от отходов и запахов. И я, и Новые люди хотим, чтобы нашим детям досталась чистая планета.