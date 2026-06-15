Сыграли на чувствах к детям и погибшему мужу: как чепчанку лишили 11 миллионов

Пока удалось задержать лишь курьера - студента из Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совсем недавно КП-Киров делилась историей жительницы региона, которую целую неделю дурили мошенники. В итоге в несколько заходов ее лишили 9 миллионов 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, это вовсе не рекордная сумма, вытянутая за последнее время дистанционными мошенниками. Редакция рассказывает о еще более необычном случае.

ДВЕ МЕДАЛИ

На днях в полицию пришла 35-летняя жительница Кирово-Чепецка. Она стала жертвой дистанционного преступления. Увы, женщина поняла это далеко не сразу.

Все началось с обычного, казалось бы, звонка - из военкомата. Чепчанка даже не удивилась: ее муж ранее погиб в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудник военкомата сообщил, что женщине нужно получить две его медали. Вот только это был вовсе не работник военкомата, а мошенник. Однако, не зная этого, потерпевшая поговорила с ним и даже продиктовала паспортные данные для сверки. Собеседник сразу после этого повесил трубку.

А далее злоумышленники начали работу по стандартной схеме. Следом чепчанке звонили лжесиловики - запугивали. Говорили, что доступ к банковским счетам женщины теперь есть у мошенников, а деньги с них вот-вот будут переведены в пользу террористических организаций. Заявляли и об уголовной ответственности. Естественно, вдова бойца испугалась.

И когда собеседники предложили снять средства со счетов и отправить их на некий безопасный счет в ЦБ РФ, женщина, не думая, согласилась. По указанным реквизитам были переведены 5 миллионов рублей.

ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ЛЖЕСЛЕДОВАТЕЛЯ

Но на этом история не закончилась. В последнем разговоре с очередным «силовиком» чепчанка проболталась, что у нее осталось еще несколько счетов. Точнее, у ее детей. С этих денег женщина планировала взять квартиру.

Собеседник сразу ухватился и за эту возможность: заявил, что такую сделку теперь нельзя оформить без одобрения следователей.

В итоге чепчанка сняла остатки сбережений - почти 6 миллионов 500 тысяч рублей - и передала их курьеру. Этот самый посыльный якобы должен был направить их силовикам для проверки.

КУРЬЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ВЧЕРАШНИЙ ПОДРОСТОК

Когда полицейские начали расследовать это дело, им удалось выйти на того самого посыльного. Курьером мошенников оказался 19-летний парень из Казани, учащийся в колледже. Его задержали и привезли в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ - о мошенничестве в особо крупном размере, - сообщили в УМВД России по Кировской области.

Курьера заключили под стражу. Расследование продолжается - возможно, студент причастен и к другим подобным преступлениям.