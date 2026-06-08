Выходной и сокращенный рабочий день: как жители Кировской области будут отдыхать на День России

Юрист разъяснил правила оплаты труда перед Днем России. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области накануне государственного праздника Дня России, который выпадает на 12 июня, действует правило сокращения рабочего времени. В среду 11 июня все сотрудники, с которыми оформлен трудовой договор (включая тех, кто работает из дома), должны трудиться на один час меньше. Об этом напомнил Александр Кузнецов, юрист сайта hh.ru и специалист в области трудового права.

Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан предоставить этот сокращенный день большинству своих сотрудников. Однако из любого правила есть исключения. Короткий день не положен тем, кто занят на непрерывных производствах, а также сотрудникам экстренных и аварийных служб. Например, дежурный медперсонал в больницах, работники заводов с круглосуточным циклом или диспетчеры экстренных служб не могут уйти домой раньше, потому что их деятельность невозможно остановить без серьезных последствий. Если обычный офисный работник покинет свое место за час до обычного времени, то смена на производстве отработает полный день.

Многих жителей Кировской области волнует вопрос о том, как сокращенный рабочий день отразится на зарплате. Юрист разъяснил, что у сотрудников на окладе или на дневной тарифной ставке заработок за месяц не уменьшится, и они получат полную сумму, несмотря на то, что 11 июня отработали всего семь часов вместо восьми. Тем, у кого установлена почасовая оплата, зарплату посчитают исходя из реально отработанных часов, то есть на один час меньше. Сдельщикам заплатят за тот объем продукции, который они фактически произведут. Если же работник в предпраздничный день по какой-то причине отработал полный день без учета сокращения, то тот самый дополнительный час сверх сокращенной нормы должны оплатить как сверхурочную работу, не меньше чем в полуторном размере.

Напомним, что в пятницу 12 июня в Кирове будут широко отмечать День России. Для горожан и гостей областного центра подготовили множество разных мероприятий - от утренней зарядки до вечерних концертов и фестивалей.