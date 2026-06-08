Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 12 июня, в Кирове отпразднуют День России. В связи с этим для жителей и гостей города подготовили множество различных мероприятий. Где и как отметить День России в 2026 году, расскажет «Комсомолка».
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
- 08.00 - 10.00 - массовая зарядка «Спорт для всех»;
- 11.00 - 12.00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню России;
- 11.00 - 13.00 - акция «Российский триколор» (раздача ленточек);
- 15.00 - 21.00 - музыкальный фестиваль «МУЗФЕСТ-2026».
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
- 10.00 - открытие выставки «Салтыков-Щедрин в Вятке: служебная деятельность и светская жизнь». Выставка будет работать до 30 сентября;
- 11.00 - 16.00 - праздничное мероприятие детских творческих коллективов «Тебе, моя Россия, посвящается!»;
- 11.00 - 16.00 - выставка художественных работ «Моя Россия». Площадка у памятника Петру и Февронии;
- 12.00 - 14.00 - концертная программа детских театральных студий «Мы - чтецы». Площадка у шахматного домика;
- 16.30 - 17.30 - концерт группы «ЖARA. FM». Сцена.
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ
- 10.00 - 13.00 - чемпионат и первенство города Кирова по картингу «Асфальтовое кольцо»;
- 13.00 - 14.30 - чемпионат и первенство Кировской области по дуатлону.
ПАРК ИМЕНИ КИРОВА
- 10.00 - 14.00 - фестиваль ГТО. Скейт-площадка;
- 11.00 - 22.00 - праздничная программа, посвященная Дню России.
ПАРК ИМЕНИ ГАГАРИНА
- 10.00 - 21.00 - фестиваль уличных видов спорта;
- 12.00 - 14.00 - праздничное мероприятие «Свет России моей».
КОЧУРОВСКИЙ ПАРК
- 13.00 - 15.00 - праздничная программа «Россия - это мы!»;
- 15.00 - 19.00 - фестиваль «Единство народа - величие России».
ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ
- 10.00 - 11.00 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому о благополучии жителей. Площадь Александра Невского (ул. Ленина, 102a);
- 10.00 - 18.00 - уличная выставка «Космические места Кировской области». Площадка у музея К.Э. Циолковского (ул. Преображенская, д. 14);
- 10.00 - 18.00 - интерактивная площадка «Вятский Арбат» (выставка народных промыслов, мастер-классы, интерактивные программы). Пешеходная улица Спасская (у Театра на Спасской);
- 11.00 - 16.00 - праздничная программа «В ритмах родной страны». Парк Победы;
- 12.00 - 14.00 - праздничная программа «Россия твоя и моя». Музыкальный сквер имени Казенина;
- 12.00 - 18.00 - фестиваль колокольного звона «Малиновый звон на Вятке». Ярмарка «Вятская Соборная». Спасская площадь;
- 18.00 - 19.00 - праздничная программа «Россия - это мы!». Парк Молодежный.
ЭКСКУРСИИ
- 12.00 - 13.00 - пешеходная экскурсия «Тайна названий: от Кремля до современного города». Начало маршрута: мемориальный комплекс «Вечный огонь»;
- 14.00 - 15.00 - пешеходная экскурсия «Никита Козлов и его Киров - город будущего». Начало маршрута: Ботанический сад, ул. Владимирская, 95.