Кировчан ждут концерты, экскурсии и выставки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, в Кирове отпразднуют День России. В связи с этим для жителей и гостей города подготовили множество различных мероприятий. Где и как отметить День России в 2026 году, расскажет «Комсомолка».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

- 08.00 - 10.00 - массовая зарядка «Спорт для всех»;

- 11.00 - 12.00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню России;

- 11.00 - 13.00 - акция «Российский триколор» (раздача ленточек);

- 15.00 - 21.00 - музыкальный фестиваль «МУЗФЕСТ-2026».

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

- 10.00 - открытие выставки «Салтыков-Щедрин в Вятке: служебная деятельность и светская жизнь». Выставка будет работать до 30 сентября;

- 11.00 - 16.00 - праздничное мероприятие детских творческих коллективов «Тебе, моя Россия, посвящается!»;

- 11.00 - 16.00 - выставка художественных работ «Моя Россия». Площадка у памятника Петру и Февронии;

- 12.00 - 14.00 - концертная программа детских театральных студий «Мы - чтецы». Площадка у шахматного домика;

- 16.30 - 17.30 - концерт группы «ЖARA. FM». Сцена.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

- 10.00 - 13.00 - чемпионат и первенство города Кирова по картингу «Асфальтовое кольцо»;

- 13.00 - 14.30 - чемпионат и первенство Кировской области по дуатлону.

ПАРК ИМЕНИ КИРОВА

- 10.00 - 14.00 - фестиваль ГТО. Скейт-площадка;

- 11.00 - 22.00 - праздничная программа, посвященная Дню России.

ПАРК ИМЕНИ ГАГАРИНА

- 10.00 - 21.00 - фестиваль уличных видов спорта;

- 12.00 - 14.00 - праздничное мероприятие «Свет России моей».

КОЧУРОВСКИЙ ПАРК

- 13.00 - 15.00 - праздничная программа «Россия - это мы!»;

- 15.00 - 19.00 - фестиваль «Единство народа - величие России».

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

- 10.00 - 11.00 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому о благополучии жителей. Площадь Александра Невского (ул. Ленина, 102a);

- 10.00 - 18.00 - уличная выставка «Космические места Кировской области». Площадка у музея К.Э. Циолковского (ул. Преображенская, д. 14);

- 10.00 - 18.00 - интерактивная площадка «Вятский Арбат» (выставка народных промыслов, мастер-классы, интерактивные программы). Пешеходная улица Спасская (у Театра на Спасской);

- 11.00 - 16.00 - праздничная программа «В ритмах родной страны». Парк Победы;

- 12.00 - 14.00 - праздничная программа «Россия твоя и моя». Музыкальный сквер имени Казенина;

- 12.00 - 18.00 - фестиваль колокольного звона «Малиновый звон на Вятке». Ярмарка «Вятская Соборная». Спасская площадь;

- 18.00 - 19.00 - праздничная программа «Россия - это мы!». Парк Молодежный.

ЭКСКУРСИИ

- 12.00 - 13.00 - пешеходная экскурсия «Тайна названий: от Кремля до современного города». Начало маршрута: мемориальный комплекс «Вечный огонь»;

- 14.00 - 15.00 - пешеходная экскурсия «Никита Козлов и его Киров - город будущего». Начало маршрута: Ботанический сад, ул. Владимирская, 95.