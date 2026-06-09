Бодались, кусались и не признавали соску: в Кирове спасли двух лосят-хулиганов

Сначала дрались, потом подружились. В Кирове спасли двух осиротевших лосят. Фото: "Большое гнездо, помощь животным".

Весна для сотрудников центра помощи животным «Большое гнездо» традиционно становится самым напряженным временем года. Именно в этот период сюда чаще всего попадают птенцы, выпавшие из гнезд, осиротевшие детеныши диких животных и другие нуждающиеся в помощи обитатели лесов и парков. Однако нынешний сезон преподнес волонтерам особенный сюрприз. В мае среди привычных пернатых пациентов появились сразу два лосенка, которые на несколько недель стали главными героями центра.

Как вспоминают сотрудники организации, малыши с первых дней показали, что обладают весьма независимым характером. Вместо того чтобы спокойно принимать заботу людей, они постоянно устраивали своим спасителям новые испытания. Лосята оказались очень подвижными, упрямыми и не слишком дружелюбными к любым попыткам наладить режим кормления.

Особенно много трудностей возникло во время вскармливания. Обычно детеныши довольно быстро привыкают пить молоко из специальной соски, однако новые подопечные решили действовать по собственным правилам. Они категорически отказывались брать соску, из-за чего волонтерам приходилось проявлять терпение и искать подход к каждому малышу. Вместо спокойного кормления сотрудники регулярно сталкивались с попытками бодаться и проверкой своей выдержки на прочность.

Дополнительной проблемой стали клещи. Лосята прибыли в центр уже после пребывания в дикой природе, поэтому волонтерам пришлось потратить немало времени на осмотры животных и удаление паразитов. Позже сотрудники организации с юмором признавались, что эти поиски запомнятся им надолго.

Несмотря на все сложности, специалисты не сдавались. Постепенно малыши начали привыкать к людям и новому распорядку. День за днем характер животных менялся. Они становились спокойнее, увереннее чувствовали себя рядом с теми, кто за ними ухаживал, и все реже пытались демонстрировать свое недовольство.

К моменту, когда пришло время перевозить подросших лосят на специализированную лосеферму, их поведение заметно изменилось. Животные наконец освоили кормление из соски и перестали устраивать постоянные стычки с окружающими. Более того, старший из двух лосят настолько привык к процессу кормления, что сам начинал искать соску и следовал за ней, ожидая очередную порцию молока.

После завершения реабилитации обоих животных передали на лосеферму, где для них созданы подходящие условия для дальнейшего содержания и взросления. По информации центра помощи животным, сейчас с лосятами все в порядке, они чувствуют себя хорошо и продолжают расти.