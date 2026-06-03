Первые шаги без боли: кировские врачи рассказали, как лечат косолапость у детей

Кировские травматологи помогают маленьким пациентам с врожденным дефектом стоп с минимальным хирургическим вмешательством. Фото: минздрав.

В среду, 3 июня, во всем мире отмечают День косолапости. Дата связана с днем рождения испано-американского ортопеда Игнасио Понсети, который разработал метод лечения врожденной деформации стопы. Сегодня эта технология считается международным стандартом и применяется во многих странах.

Косолапость относится к числу наиболее распространенных врожденных патологий опорно-двигательного аппарата. По статистике, такой диагноз ставят примерно одному ребенку из тысячи новорожденных. При этом стопа деформируется сразу в нескольких направлениях. Заболевание может затрагивать как одну, так и обе ноги. Несмотря на многочисленные исследования, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о причинах возникновения этой патологии.

Врач-травматолог-ортопед Нина Козырева рассказала, что современные методы позволяют успешно справляться с заболеванием. По ее словам, решающую роль играет своевременное начало лечения и соблюдение всех рекомендаций специалистов. Обычно терапию начинают уже через 10-14 дней после рождения малыша. Примерно в половине случаев косолапость удается выявить еще во время беременности.

С начала года в Центр травматологии обратились шесть детей с впервые установленным диагнозом. Еще 41 маленький пациент продолжает лечение, которое началось ранее.

Уже несколько лет специалисты используют метод Понсети. Он считается одним из самых эффективных и щадящих способов коррекции деформации стопы. Лечение начинается с поэтапного гипсования. Каждые 7-10 дней ребенку меняют гипсовую повязку, постепенно придавая стопе правильное положение. В зависимости от тяжести заболевания может потребоваться несколько этапов лечения.

После завершения гипсования детям назначают специальные ортопедические устройства - брейсы. Первые месяцы их необходимо носить практически круглосуточно, а затем время использования постепенно сокращается. На завершающем этапе брейсы надевают только во время сна. При успешном лечении ребенок развивается наравне со сверстниками и начинает ходить в обычные сроки.

Нина Козырева отметила, что исправление косолапости требует времени, терпения и активного участия родителей. Однако результаты оправдывают усилия: консервативное лечение по методу Понсети помогает полностью устранить проблему примерно в 90 процентах случаев.

Об эффективности такого подхода говорит и опыт семей, проходящих лечение. Мама одного из маленьких пациентов рассказала, что наблюдается у врача уже два года. Благодаря правильно подобранной терапии состояние ребенка значительно улучшилось, а необходимость постоянного ношения брейсов практически отпала. По словам женщины, видеть, как ребенок выздоравливает, - настоящее счастье для родителей.