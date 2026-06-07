Паломники возвращаются в город после долгого пути. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Традиционный Великорецкий крестный ход 2026 года подходит к концу. Уже в понедельник, 8 июня, основная часть паломников вернется в Киров.

Для безопасности шествия в городе будут перекрывать некоторые участки дорожной сети. Все детали - в материале КП-Киров.

ГДЕ В КИРОВЕ ЗАПРЕТЯТ СТОЯНКУ И ОСТАНОВКУ МАШИН 8 ИЮНЯ 2026 ГОДА

С 5 часов утра до окончания шествия паломников:

- на участке от границы города Кирова до развязки и подхода к Новому мосту через реку Вятку;

- по ул. Дзержинского (от Нового моста через реку Вятку до Луганской);

- по ул. Луганской (от Дзержинского до Ломоносова);

- по ул. Ломоносова (от Луганской до Московской);

- по ул. Московской (от Ломоносова до Всесвятской);

- по ул. Московской (от Всесвятской до Казанской). Исключением станут северный проезд у дома на ул. Защитников Отечества, 69 и парковки на Театралке со стороны домов на ул. Московской, 37, 39;

- по ул. Казанской (от Московской до Альберта Лиханова);

- по ул. Альберта Лиханова (от Казанской до Лесной);

- по ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова).

Речь идет о временном запрете стоянки и остановки автомобилей и на проезжих частях, и на парковках по указанным улицам.

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С 6 часов утра до окончания шествия паломников:

- на участке от границы города Кирова до развязки и подхода к Новому мосту через реку Вятку;

- по Новому мосту через реку Вятку, далее по ул. Дзержинского до Луганской;

- по ул. Московской (от Всесвятской до Казанской);

- по ул. Альберта Лиханова (от Казанской до Лесной);

- по ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова).

С 13 часов до окончания шествия паломников:

- по ул. Луганской (от площади XX партсъезда до Ломоносова);

- по ул. Ломоносова (от Луганской до Московской);

- по ул. Московской (от Ломоносова до Казанской);

- по ул. Казанской (от Московской до Альберта Лиханова).

К слову, проезжие части и парковки по Динамовскому проезду, Пионерскому переулку и ул. Московской (от Казанской до Динамовского проезда) были перекрыты еще с 5 часов утра вторника, 2 июня. Временное ограничение будет снято лишь в 20 часов понедельника, 8 июня.

КСТАТИ

В нынешнем году, по официальным данным, из Кирова к реке Великой вышла 31 тысяча паломников. Это число значительно выше прошлогоднего.

Шествие традиционно отправилось от Трифонова монастыря. Протяженность пути для паломников - 150 километров.