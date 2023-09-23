Выгорело 4 фуры: что известно о «хлопках» в Кирове

Огонь локализовали за полчаса. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Вечером в субботу, 23 сентября, кировчане сообщили о нескольких громких звуках, похожих на взрывы. После было несколько менее громких «хлопков».

«КП-Киров» рассказывает, что известно о происшествии на данный момент.

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

ЧП случилось около 22 часов 15 минут. Оглушительные звуки раздавались не подряд, а с интервалами.

Вскоре в соцсетях появились снимки и видео из окрестных домов. Люди писали, что горит автозаправка на улице Мельничной.

В действительности же оказалось, что дело было совсем рядом, на Автотранспортном переулке - там есть крупная частная стоянка автомобилей. Судя по всему, с одного из них и начался пожар.

- По оперативным данным, пострадавших нет, - пишут в ГУ МЧС России по Кировской области. - В результате пожара уничтожено четыре грузовых автомобиля.

Кроме того, известно, что повреждены еще два авто.

4 фуры выгорели, еще 2 повреждены. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

ЛОКАЛИЗОВАЛИ

На месте ЧП работали 7 пожарных расчетов. К 22 часам 50 минутам огонь удалось локализовать. Еще около получаса, по предварительным данным «Комсомолки», пожарные продолжали «проливать» место происшествия.

Причина произошедшего пока не названа: на месте работают дознаватели МЧС.

В радиусе нескольких сотен метров сейчас стоит сильный запах сгоревшей резины.

КСТАТИ

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