Прогноз погоды по Кирову и Кировской области на 23-24 сентября: почти летняя жара

Насладимся теплом еще пару денечков! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 градусов тепла - это аномальная жара? Для лета - конечно же, нет. А вот для конца сентября - еще какая!

«КП - Киров» делится удивительным прогнозом местных синоптиков на ближайшие выходные.

ОБЩИЕ ПОГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Бабье лето продолжается, можно даже сказать, укрепляется в своих правах! Подробности рассказали в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

- Обширный антициклон сохранит свое влияние на ближайшие дни, - сообщили синоптики. - В большинстве районов Кировской области ожидается сухая и теплая погода, лишь в серных местами возможны небольшие дожди. Сохранится также большой суточный ход температуры воздуха.

И - да, опасность пожаров в лесах остается высокой, местами - даже чрезвычайной. Будьте осторожны с огнем!

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

В субботу, 23 сентября, в Кирове ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Утром до +12 градусов, днем - уже до +23... +25 градусов. Весьма приятно!

Ветер утром юго-западный (3-8 метров в секунду), днем - того же направления (но уже 5-10 метров в секунду).

В районах и округах Кировской области тоже прогнозируют переменную облачность и (в целом) отсутствие осадков.

Утром (в зависимости от «зоны») ожидается +8... +13 градусов, днем - уже +21... +26 градусов. Ветер будет юго-западный (до 8 метров в секунду утром и до 10 метров в секунду днем).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

24-го числа в Кирове вновь переменная облачность. И (к счастью!) вновь без осадков.

Ночью прогнозируют +9... +11 градусов и юго-западный ветер (3-8 метров в секунду).

Днем - уже до +22... +24 градуса и юго-западный ветер (6-11 метров в секунду).

В районах и округах переменная облачность без дождей.

Ночью до +7... +12 градусов и юго-западный ветер (3-8 метров в секунду).

Днем до +21... +26 градусов и юго-западный ветер (6-11 метров в секунду).

Это отличная возможность еще раз насладиться теплом перед сезоном дождей и слякоти!