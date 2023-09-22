Темнота и отсутствие спецэлементов на одежде: почему пешеходы гибнут и травмируются на дорогах Кировской области

Наиболее опасно для пешеходов темное время суток. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На дорогах Кировской области продолжают калечиться и даже гибнуть пешеходы. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, количество аварий с ними выросло после наступления осени и сокращения светового дня. Ведомство предоставило статистику за текущий месяц.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНО НОЧЬЮ

В сентябре 2023 года на дорогах нашего региона уже погибли два пешехода.

Например, 3 сентября в Слободском под колеса машины угодил 63-летний пешеход. Мужчина получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия медиков, он скончался в больнице.

17 сентября смертельная авария случилась в Котельничском районе. Автомобиль сбил 56-летнего мужчину. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

И это далеко не все. По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, за месяц в ДТП на территории нашего региона пострадали 23 человека.

В Госавтоинспекции Кировской области отмечают: наибольшей опасности пешеходы подвергаются в темное время суток. В основном это связано с тем, что они не используют световозвращающие элементы на одежде, становясь таким образом невидимыми для водителей.

Они необходимы в случаях, если:

- вы переходите дорогу или двигаетесь по обочине либо краю проезжей части;

- вы находитесь в условиях недостаточно видимости вне населенных пунктов.

В таких ситуациях пешеходы «засветиться», чтобы водители их увидели.

Кроме того, Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за нарушение данных правил грозит административная ответственность.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ

Помнить о соблюдении ПДД нужно и в том случае, если вы переходите дорогу по «зебре». Зачастую пешеходы уверены, что водители обязаны их пропустить, несмотря ни на что. Это верно, однако и пешие участники дорожного движения должны помнить, что на нерегулируемых переходах на дорогу можно выйти только тогда, когда вы убедились, что вас видят и пропускают.

В Госавтоинспекции напомнили, что автомобиль - это транспортное средства, которое не может мгновенное остановиться. Остановочный путь машины, идущей со скоростью 60 км/ч, на сухом асфальте составляет более 40 метров. На мокром асфальте авто проедет еще 35 метров после нажатия на педаль тормоза - это тормозной путь. Однако и для этого решения необходимо время - примерно две секунды, за которые транспорт проедет еще 42 метра.

Таким образом, остановочный путь в этих условиях составит 77 метров. А водители далеко не всегда могут увидеть пешехода на таком расстоянии.

Автоинспекторы рекомендуют всем пешеходам быть внимательными и осторожными, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Одна ошибка может стоить жизни.