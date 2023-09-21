Бабье лето 2023 в Кирове: будет ли и сколько продлится

До конца недели погода в Кирове будет теплой и малооблачной. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове продолжается бабье лето? Пока что прогнозы указывают на то, что да. По крайней мере, до конца текущей неделе в Кирове сохранится теплая, а местами даже жаркая погода.

О ПОГОДЕ КОРОТКО

По данным паблика «Любительская метеорология в Кирове», в области сохранится антициклональный характер погоды. Однако центр антициклона, находившегося над Средним Уралом, сместится, в результате чего ожидается вынос тропического воздуха сначала на Европейскую часть России, а после и на Урал. В результате ожидается значительное потепление.

Если проще, то погода, по информации метеорологов-любителей, на текущей неделе будет сухой и теплой. Температура воздуха превысит норму на 4 градуса в будни, а в выходные – на все 10-13. Осадки ожидаются только на северо-западе Кировской области, на остальной ее территории погода будет очень сухой.

ДО +25 ГРАДУСОВ

Так, в пятницу, 22 сентября, прогнозируется теплая погода по всей территории области. В северной половине региона возможны небольшие дожди. Температура воздуха в районах составит +14…+22 градуса, в Кирове - +21.

В выходные дни, по прогнозам метеорологов, ожидается тот самый вынос тропического воздуха. В результате ночь с пятницы на субботу будет теплой. Днем субботы, 23 сентября, потеплеет до +20…+25 градусов.

Такая аномальная погода будет в Кирове и в воскресенье, 24 сентября. Столбики термометров покажут +20…+25 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы. Кроме того, в течение выходных ожидается малая облачность, что исключает вероятность осадков.

Как уточняют метеорологи-любители, предварительные прогнозы гласят, что в начале следующей недели ожидается малооблачное похолодание. Однако возврат тепла еще возможен к ее середине. А значит, бабье лето в Кирове продолжается.

КСТАТИ

Как мы уже сказали, погода в Кирове в конце недели будет очень сухой. Стоит отметить, что с начала месяца выпало всего 10 мм осадков - 18% от месячной нормы. По предварительным прогнозам, особых дождей не следует ожидать до самого конца сентября.