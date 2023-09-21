Без Ленина и Труда. Как назывались улицы старой Вятки 105 лет (и 1 день) назад

Снимок сделан в ноябре 1918 года. Это была демонстрация в честь годовщины Октябрьской революции. А несколькими неделями ранее горсовет переименовал два десятка улиц. Фото: ЦГАКО

105 лет назад, 21 сентября 1918 года, в нашем городе случилось первое массовое переименование улиц. Это было решение Вятского городского совета.

«КП - Киров» вспоминает, какие названия у них были до и после первой годовщины Октября.

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Еще в середине XX века Октябрьский проспект был самой окраиной нашего города. В разные годы он назывался то Гласисной улицей, то Петербургской, то Петроградским бульваром. С 1918-го - Красно-Питерским бульваром. После этот участок переименуют еще несколько раз.

Улица Ленина до 1918-го была Николаевской - в честь Николая II. Но и это имя ей дали буквально на 20 лет раньше. А долгое время до того улица была Вознесенской - в честь Вознесенской церкви, сгоревшей еще в 1798 году. Считается, что тот самый магазин на углу назывался «Вознесенским» именно по этой причине.

Самой высокой долгое время оставалась улица Московская - она делила город на две примерно равные части. С 1918-го это была улица Коммуны. В 1993-м она стала одной из первых улиц, которым вернули прежние названия.

Еще одной главной улицей считалась Казанская (бывшая Хлыновицкая). После революции она на несколько лет стала улицей Льва Троцкого.

К Царево-Константиновской церкви вела другая крупная улица - Царевская. В 1918-м ее переименовали в улицу Свободы - это название «живо» до сих пор. Считается, что так советская власть ознаменовала освобождение от императорского гнета.

Вот прочие переименования улиц, датированные 1918-м:

- была Луковицкая - стала 1-я Советская линия;

- была Богословская - стала 2-я Советская линия;

- была Морозовская - стала 3-я Советская линия;

- была Острожная - стала 4-я Советская линия;

- была Раздерихинская - стала 5-я Советская линия;

- была Пятницкая - стала 6-я Советская линия;

- была Копанская - стала 7-я Советская линия;

- была Стефановская - стала 8-я Советская линия;

- была Орловская - стала 9-я Советская линия;

- была Семеновская улица - стала 10-я Советская линия;

- была Кукарская - стала 11-я Советская линия;

- была Никольская - стала 12-я Советская линия;

- была Ивановская - стала 13-я Советская линия;

- был Пятницкий переулок - стала 14-я Советская линия;

- была Малохлыновская - стала 15-я Советская линия;

- была Большехлыновская - стала 16-я Советская линия.

- была Всехсвятская - стала Дерендяева (в честь расстрелянного рабочего-большевика, сам факт существования которого принято считать спорным);

- была Владимирская - стала Карла Маркса;

- была Преображенская - стала Энгельса;

- была Спасская - стала Дрылевского (позднее - Дрелевского, чтобы фамилия погибшего комиссара «исправилась» на более благозвучную);

- была Спенчинская (Спенцынская) - стала Карла Либкнехта.

А ПОТОМ...

Многие другие названия тоже появились на карте не сразу.

К примеру, улицы Воровского до пятой годовщины Октября тоже не было. Вместо нее - Семеновская (она же 10-я Советская линия). Именно она, кстати, отделяла центр города от слобод и деревень в низине.

Льва Троцкого (бывшая Казанская) в 1927 году, после начала кампании против этого деятеля, стала улицей Большевиков. Это название она хранила вплоть до 2012-го.

Еще одна крупная кампания переименований пришлась на 1923-1924 годы:

- была Никитская - стала Володарского (по фамилии видного большевика);

- была 6-я Советская линия - стала улица Степана Халтурина;

- была 1-я Советская линия - стала улица Профсоюзная;

- была 4-я Советская линия - стала улица МОПРа;

- была 3-я Советская линия - стала улица Розы Люксембург;

- была 7-я Советская линия - стала улица Герцена;

- была 5-я Советская линия - стала улица Труда;

- была 16-я Советская линия - стала улица Крестьянская (позднее - Блюхера).

Примеров множество.

*по материалам архива КП и проекта «Пешком по Вятке»