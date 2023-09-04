Сильных дождей на неделе не предвидится, однако зонтики кировчанам понадобятся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погодка в ближайшие дни не порадует кировчан - очень скоро она станет совсем осенней. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю с 4 по 8 сентября.

Понедельник, 4 сентября

В первый день новой рабочей недели обещается отсутствие осадков. Погода будет местами солнечной, местами пасмурной. Термометры покажут отметку в +22 градуса максимум. Сильного ветра не ожидается, порывы составят не более 4 м/с. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Вторник, 5 сентября

День будет солнечным, но вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +21 градус. Сильного ветра не будет, как и накануне, возможны порывы до 4 м/с. Атмосферное давление начнет плавно снижаться и к ночи дойдет до 747 мм ртутного столба.

Среда, 6 сентября

Потихоньку начнет холодать: термометры покажут лишь +19 градусов. День будет пасмурным, а ночью, по прогнозам синоптиков, пройдет дождь. Ветер усилится, ожидаются порывы до 8 м/с. Атмосферное давление продолжит идти на спад и за день понизится до 738 мм ртутного столба.

Четверг, 7 сентября

Кировчан ждет осенний холод: воздух прогреется не более чем до +11 градусов, и в течение дня температура будет только падать. Дождей не обещается, погода будет облачной. Прогнозируются порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и дойдет до отметки в 742 мм ртутного столба.

Пятница, 8 сентября

С полудня и до позднего вечера будет моросить небольшой дождь. Термометры покажут отметку в +14 градусов максимум. Сильного ветра не будет, порывы составят не выше 5 м/с. Атмосферное давление во второй половине дня установится на отметке в 745 мм ртутного столба.