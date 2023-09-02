День, когда горят костры рябин, в Кировской области будет сухим и теплым

Теплые сентябрьские выходные - идеальное время для прогулок Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь горит, но никто не плачет. С погодой, кажется, все будет благополучно. Уже три дня как почти по всему региону тепло и сухо - в целом такой прогноз и на ближайшие выходные.

«Комсомолка» делится подробностями.

ПОГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В первые дни сентября Кировская область окажется в зоне влияния обширного скандинавского антициклона. Поэтом сохранится теплая и сухая погода с большим суточным ходом температур (ночная прохлада при дневном тепле).

- Ночами будет относительно прохладно, - пишут в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Дневные же температуры даже повысятся. Но ветер будет северный, с постепенным переходом на восточный.

В лесах, напомним, сохраняется особый режим: не миновала опасность пожаров. Будьте осторожны с огнем!

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

В Кирове ожидается переменная облачность, зато не будет осадков. Ветер утром северо-восточный, до 8 метров в секунду. Температура - не более +9… + 11 градусов.

Днем же потеплеет сразу до +20… +22 градусов, а северо-восточный ветер незначительно усилится.

Атмосферное давление составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

В районах и округах Кировской области суббота тоже будет переменнооблачной. И тоже должно обойтись без дождей.

Утром температура до +6… +11 градусов, днем - уже до +20… +25 градусов (зависит от зоны). Ветер северо-восточный, местами совсем слабый, а местами - до 8 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

День прощания, день, когда горят костры рябин тоже порадует приятной погодой.

В Кирове переменная облачность без существенных осадков. Ночью до +9… +11 градусов, восточный и северо-восточный ветер скоростью до 7 метров в секунду.

Днем еще теплее, чем в субботу - до +21 и даже до +23 градусов. Ветер будет северо-западный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - 756-757 миллиметров ртутного столба.

В районах и округах Кировской области тоже переменная облачность без дождей. Ночью до +6… +11 градусов и слабый северный либо северо-восточный ветер.

Днем до +20… +25 градусов (зависит от зоны) и северо-западный ветер скоростью до 8 метров в секунду.