Готовы школы, но не батареи. Что в Кировской области успели к 1 сентября, а что - нет

Многое, что планировали по части подготовки школ, выполнили в срок. Но не все. Фото: kirovreg.ru

К началу учебного года в Кирове и районах Кировской области кипела работа: ремонты, реконструкции, стройки и пр.

«Комсомолка» собрала эти события в одном материале.

КАК ГОТОВИЛИ ШКОЛЫ

147 тысяч 200 учеников насчитали в школах Кировской области на учебный год 2023-2024. 14 тысяч из них - первоклассники.

Учреждения восстанавливали повсеместно:

- в школе в Нижнеивкине сделали спортзал. Те же работы провели в школах Аркуля, Уржума, Краснооктябрьского, Каренки и других;

- в школе № 2 Омутнинска за 5,6 миллиона рублей обновили кровлю и окна;

- школу в Лесном доремонтировали (работы вели с весны 2022-го) впервые за 55 лет;

- благоустроили двор школы в Светлополянске;

- в Арбажскую школу завезли немало спортивного оборудования;

- открыли новый корпус Вятской гуманитарной гимназии на Пролетарской в Кирове;

- в 41 учреждение привезли компьютеры и другую технику. В том числе благодаря этому «Точек роста» стало 229 штук;

- а для школ подшефного Веселовского района Запорожья собрали несколько тысяч книг и спортивный инвентарь - мячи и многое другое.

Увы, не все работы провели к самому началу учебного года. В работе осталось несколько проблем:

- система отопления в школе села Демьяново. Работы обещали вести по вечерам, чтобы дети не прерывали учебу, но тепло вернулось в здание к холодам;

- здание школы № 2 в Малмыже нужно частично капитально ремонтировать (не знаем, как это так, но все же). Это вскрылось при разборе деревянных конструкций. Обещают закончить к 10 октября;

- крышу интерната в Торфяном сделают в каникулы;

- точно так же до каникул отложили ремонт водостоков в школах № 32 и № 45 города Кирова.

ЧТО ПЫТАЛИСЬ, НО НЕ УСПЕЛИ

Увы, менее удачных примеров тоже предостаточно. «КП - Киров» напомнит лишь несколько.

Губернатор Соколов поручал готовить весь регион к холодам в срок до 1 сентября. Глава региона при этом обращал внимание на подготовку жилого фонда, котельных, теплосетей, водопроводов. Да, в ЖКХ в нынешнем году вложили едва не 3 миллиарда рублей. Да, усиленно ремонтировали тепловые камеры, перекладывали трубы, ставили новые котлы. И тем не менее.

На 25 августа сами власти оценивали готовность региона к отопительному сезону в 80%. В 90 жилых домах в Кирове по 2 недели и более не было горячей воды.

Двумя днями ранее чиновники сообщали, что 148 ресурсоснабжающих компаний готовы к зиме. Но 136 не готовы.

Еще за два дня до того «Т Плюс» сообщал, что от четверти до трети жилых домов в Кирове и Кирово-Чепецке официально к холодам не готовы - «управляйки» по ним не отчитались (и неясно, делали ли хоть что-то). При том, что сдавать документы следовало 1 августа.

Изменилось ли что-то кардинально на сегодня, 1 сентября? Не уверены.

Не можем не упомянуть и автобусный маршрут до Лебяжья. Власти заверяли, что с 1 сентября ничего не изменится, легальный перевозчик останется работать. Но чуда не случилось: ИП прекратил перевозки. Остались нелегалы. Плюс по одному рейсу от КПАТа на 4 и 8 сентября. Больше до 15-го рейсов не видно. Зачем было обещать то, чем заниматься не планировали?