«Ударился о турник и упал в обморок»: в Кирове спасли подростка с ранением глотки и пищевода

По словам врачей, парень родился в рубашке и избежал серьезного осложнения. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли 14-летнего подростка с ранением глотки и пищевода. Мальчик получил травму, когда гулял на площадке. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

«ЛЕТАЛЬНОСТЬ ДОСТИГАЕТ 50%»

Пациент поступил в Детскую областную больницу 12 августа. В этот день мальчик ударился о турник и упал в обморок. Подростка осмотрели в районной больнице и оперативно отправили в Киров на скорой.

- У пациента был диагностирован разрыв задней стенки глотки и верхней трети пищевода, - рассказал заведующий хирургическим отделением Виталий Лапшин. - Это повреждение чревато таким осложнением как медиастинит - воспалительный процесс в клетчатке средостения. Летальность в таких случаях достигает 50%.

Пострадавшему провели операцию и ушили рану глотки. «Но для пищевода таких техник, к сожалению, нет», - пояснил Виталий Лапшин. Тогда кировские врачи проконсультировались с коллегами из федерального центра и составили план лечения. В том числе, подростку назначили парентеральное питание. Иными словами, вместо самостоятельных приемов пищи, питательные вещества поступали в организм пациента с помощью внутривенной инфузии.

«РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ»

Школьник оставался в медучреждении еще в течение двух недель. Как уточняют в региональном Минздраве, подросток не мог глотать даже слюну. В результате за это время полученные раны полностью зажили и к пациенту вернулось хорошее самочувствие.

- Парень родился в рубашке и избежал серьезного осложнения, - заметили врачи. - Благодаря этому период восстановления прошел спокойно. Сегодня молодой человек выписан домой полностью здоровый.

Главврач больницы Наталья Муратова отметила, что избежать подобных несчастных случаев поможет соблюдение правил поведения на улице. В том числе, выбирать для прогулок нужно только безопасные спортивные и детские площадки. Кроме того, родителям следует проводить беседы с детьми.

Напомним, что в Кирове врачи детской больницы помогли девочке с редким заболеванием снова начать ходить. Ребенок перестал вставать на ноги и садиться буквально за дня.