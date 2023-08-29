Хлебный Спас 2023 года: дата, история, приметы и традиции, рецепты от кировчан

Хлеб и пироги в этот день принято печь уже из нового зерна. Фото: Станислав ТУПИЦЫН

Пришло время Третьего - после Яблочного и Медового - Спаса. Называют его по-разному, но приметы и традиции едины на все случаи.

«Комсомолка» делится ими. А рецепты к Хлебному (Ореховому) Спасу можно найти здесь.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Третий Спас - он же Ореховый, он же Хлебный, он же Холщовый - всегда отмечается 29 августа. В 2023 году он выпадает на вторник.

А официальное название праздника - Спас Нерукотворный. По преданию, после сна Иисус умылся и вытер лицо полотенцем, на котором отпечатался лик Сына Божьего. С него писали первые иконы Спаса Нерукотворного. А полотно исцелило правителя Эдессы, что ускорило распространение христианства. С тех пор символом этого дня стал именно образ Спаса Нерукотворного.

Ореховый Спас - потому что наши предки считали, что именно в этот день дозревают орехи. Хлебный - потому что в этот день первый раз пекли хлеба из нового урожая. Холщовый - потому что с этого дня разворачивались ярмарки, где продавали полотна и холсты.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

В этот день в церковь несут орехи: освящают и начинают делать заготовки на зиму.

Третий Спас не было принято отмечать с таким же размахом, как Яблочный или Медовый: осень на пороге, важнее начать запасать еду (и не только) к холодам. Хозяйки в этот день начинали ткать полотно, а с полей убирали рожь и пшеницу. Если кто-то пек хлеб и пироги из нового зерна, - их тоже непременно освящали в храме.

Молились в этот день перед иконой мученика Диомида.

К вечеру же крестьяне чистили колодцы и источники, а после садились за стол. Подавали, конечно, хлеб, пироги и настойку из орехов. А заканчивали день в бане. Естественно, с вениками из орешника - он защищал от сглаза и болезней.

ПРИМЕТЫ ОРЕХОВОГО СПАСА

Если хорошо уродилось зерно - на следующий год будет много орехов. И наоборот, большой урожай орехов говорит о том, что на будущий год пшеницы будет в достатке.

Журавли летят на юг - Покров (14 октября) будет холодным.

Дождь с грозой - к теплой осени.

Попался орех с червяком - жди беды.

От вкуса первого ореха зависит весь следующий год: спелый - к любви, неспелый - к новостям, гнилой - к беде, горький - к проблемам.