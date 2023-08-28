Прогноз погоды в Кирове с 28 августа по 1 сентября: еще немного тепла

Не то, чтоб прям теплынь, но ощутимо приятнее, чем неделей ранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным прогнозам синоптиков, опубликованных в разных системах, в конце августа и начале сентября в городе Кирове будет несколько теплее, чем в предыдущие пару недель. И хорошо!

Дождей практически не ожидается, а ближе к выходным и вовсе должно распогодиться!

«Комсомолка» делится подробными данными.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

Утром в первый день рабочей недели возможны дожди. Но это, судя по всему, единственный подобный случай за всю неделю.

В целом в течение дня будет малооблачно либо облачно с прояснениями, днем до +13 градусов, вечером - около +10… +12 градусов. К ночи небо станет ясным.

Ветер северный, с порывами не сильнее 5 метров в секунду.

Атмосферное давление - от 743 до 748 миллиметров ртутного столба.

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

Во второй день недели начнет теплеть.

В течение дня ожидается и облачная с прояснениями, и малооблачная, и ясная погода. Утром до +15 градусов, днем - уже до +18 градусов. Ночь прохладная.

Ветер северный и северо-западный, днем сильнее, вечером и ночью - слабее.

Атмосферное давление - 749 миллиметров ртутного столба.

СРЕДА, 30 АВГУСТА

Следующий день будет чуть холоднее.

Погода - облачная с прояснениями. Ветер - северный и северо-западный, с порывами до 3,5 метра в секунду.

Утром и днем до +17 градусов, вечером - около +11… +15 градусов.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

ЧЕТВЕРГ, 31 августа

Четвертый рабочий день на неделе тоже будет малооблачным либо облачным с прояснениями. Утром до +14 градусов, днем - ощутимо теплее, уже до +19 градусов.

Ветер будет северный, не слишком сильный (местами - практически штиль).

Ожидается атмосферное давление на уроне 752 миллиметров ртутного столба.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

Первый день нового учебного года (он же последний рабочий день на неделе) пройдет без осадков. В первой половине дня может быть облачно.

Утром ожидается до +14 градусов, днем - около +18… +20 градусов. Ветер северный, слабый.

Атмосферное давление - 752-753 миллиметра ртутного столба.

Спойлер: выходные выдадутся еще чуть теплее! Но об этом КП расскажет уже в другом материале.