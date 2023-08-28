Прогноз погоды в Кирове с 28 августа по 1 сентября: еще немного тепла

Не то, чтоб прям теплынь, но ощутимо приятнее, чем неделей ранее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По предварительным прогнозам синоптиков, опубликованных в разных системах, в конце августа и начале сентября в городе Кирове будет несколько теплее, чем в предыдущие пару недель. И хорошо!
Дождей практически не ожидается, а ближе к выходным и вовсе должно распогодиться!
«Комсомолка» делится подробными данными.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
Утром в первый день рабочей недели возможны дожди. Но это, судя по всему, единственный подобный случай за всю неделю.
В целом в течение дня будет малооблачно либо облачно с прояснениями, днем до +13 градусов, вечером - около +10… +12 градусов. К ночи небо станет ясным.
Ветер северный, с порывами не сильнее 5 метров в секунду.
Атмосферное давление - от 743 до 748 миллиметров ртутного столба.
ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
Во второй день недели начнет теплеть.
В течение дня ожидается и облачная с прояснениями, и малооблачная, и ясная погода. Утром до +15 градусов, днем - уже до +18 градусов. Ночь прохладная.
Ветер северный и северо-западный, днем сильнее, вечером и ночью - слабее.
Атмосферное давление - 749 миллиметров ртутного столба.
СРЕДА, 30 АВГУСТА
Следующий день будет чуть холоднее.
Погода - облачная с прояснениями. Ветер - северный и северо-западный, с порывами до 3,5 метра в секунду.
Утром и днем до +17 градусов, вечером - около +11… +15 градусов.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
ЧЕТВЕРГ, 31 августа
Четвертый рабочий день на неделе тоже будет малооблачным либо облачным с прояснениями. Утром до +14 градусов, днем - ощутимо теплее, уже до +19 градусов.
Ветер будет северный, не слишком сильный (местами - практически штиль).
Ожидается атмосферное давление на уроне 752 миллиметров ртутного столба.
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
Первый день нового учебного года (он же последний рабочий день на неделе) пройдет без осадков. В первой половине дня может быть облачно.
Утром ожидается до +14 градусов, днем - около +18… +20 градусов. Ветер северный, слабый.
Атмосферное давление - 752-753 миллиметра ртутного столба.
Спойлер: выходные выдадутся еще чуть теплее! Но об этом КП расскажет уже в другом материале.