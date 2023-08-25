Ну да и СИМ с ним. Сколько ДТП с самокатами происходит в Кировской области?

Такие устройства вовсе небезопасны и для самих водителей, и для пешеходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем свежая графа статистики аварийности - самокаты. Таких ДТП в Кировской области пока, конечно, в десятки и сотни раз меньше, чем обычных. Но кому от этого проще?

СТАЛИ ОТДЕЛЬНОЙ ГРАФОЙ СТАТИСТИКИ

В конце 2010-х в разных странах случился «бум» на электрические версии давно знакомых самокатов и скейтбордов. Тогда же в моду вошли, к примеру, гироскутеры. Итого - их на улицах год от года становится все больше и больше. В том числе и в Кирове.

Возможно, поэтому за 2020, 2021 и 2022 год ДТП, в которых хоть как-то «засветились» такие устройства, у нас было всего 5. Хотя вообще отдельно такие аварии не регистрировали как «самостоятельный» вид ДТП.

А вот с начала 2023 года таких аварий в регионе зарегистрировано уже 13. Об этом со ссылкой на УМВД по итогам заседания комиссии Общественной палаты по безопасности пишет помощник депутата Госдумы Константин Ситчихин.

Лишь один из примеров - ДТП в Кирово-Чепецке, случившееся 25 июня. Под вечер 25-летняя девушка на «Калине» въехала в 8-летнего велосипедиста. Мальчик, что неудивительно, получил травмы.

БЕЗ ПРИОРИТЕТА

СИМ - средств индивидуальной мобильности - множество. Это гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электросамокаты, электроскейтборды и др. Они вовсе не безопасны: при падении можно получить серьезные повреждения. Поэтом идеальный вариант - надевать перед поездкой наколенники, налокотники и шлемы.

Вот лишь несколько примеров для наглядности: парень из Новороссийска остался без почки из-за жесткого падения с самоката. А малышу в Питере переломало челюсть при столкновении с СИМом.

Важно: приоритет получают пешеходы (к ним относятся владельцы обычных самокатов и роликовых коньков). Поэтому максимально допустимая скорость СИМ - 25 километров в час, - утверждают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. А для проезда по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам нужно выбирать СИМ весом не более 35 килограммов. На пешеходных переходах же нужно спешиваться.

- На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог, - уточняют инспекторы. - Но делать это можно только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Если СИМ едет по дороге, у него должны быть тормозная система, звуковые сигналы, световозвращатели белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фара либо фонарь белого цвета спереди.