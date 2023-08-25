Все втридорога. Кировские мошенники притворяются сотрудниками МЧС и «Водоканала»

Не торопитесь верить собеседнику Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенники в Кирове и Кировской области вновь и вновь меняют (пусть и незначительно) схемы своей работы.

«Комсомолка» делится свежими данными.

НЕ ВЕРЬТЕ СТРАШИЛКАМ

Снова «в моде» обходы квартир для поверки счетчиков. Жалоб на такие случаи вновь стало больше.

Мошенники ходят по домам и заверяют граждан, что их счетчики нуждаются в поверке (а то и в полной замене). При этом денег за свои услуги недобросовестные поверки просят вдвое, а то и втрое больше по сравнению с реальной стоимостью такой работы. И это не рекорд.

Могут звонить на стационарные телефоны или оставлять листовки с печатями организаций, названия которых похожи на наименования реальных ведомств.

Почему кировчане до сих пор «ведутся»? Потому что их запугивают: если не замените счетчик - переведем на фиксированную оплату по нормативу, а это зачастую гораздо более крупные суммы. Для пущего эффекта могут и вовсе пообещать отключить воду.

- Еще один способ ввода в заблуждение - проверяющие с лицензией, - говорят в МУП «Водоканал». - Рыночная стоимость поверки одного прибора учета - до 700 рублей. А итоговая стоимость поверки от мошенника может быть в разы выше рыночной. Помните, что ответственность за установку и контроль работы счетчиков лежит на собственнике квартиры.

Вспоминаем закон: счетчик горячей воды меняется через 5-6 лет (зависит от модели, счетчик горячей воды - через 4-6 лет (по тому же принципу). Если прибор работает нормально, а сроки еще не вышли, - гоните таких проверяющих. Если вы не помните, когда нужна поверка счетчика, - узнайте в личном кабинете на сайте «Водоканала».

ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ

Мошенники уже множество раз представлялись полицейскими, прокурорами, следователями и пр. А вот за спасателей они выдают себя не так часто. Но недавно пошла новая «волна».

На предприятия, в ИП и другим представителям бизнеса начали названивать неизвестные - якобы действующие сотрудники МЧС. Они говорят о подготовке пожарной проверки компании и предлагают «по договоренности» «не заметить» нарушения.

- Убедиться в законности проверки можно в подразделении надзорной деятельности и профилактической работы по месту регистрации, - поясняют спасатели. - Контактные телефоны и адреса размещены на сайте ГУ МЧС России по Кировской области.

Сотрудники могут осматривать объекты только предъявив служебное удостоверение и заверенную копию решения руководителя (замруководителя) органа госпожнадзора о начале надзорного мероприятия.

- Если в отношении вас совершаются противоправные действия, вы можете обратиться в полицию, - советуют в МЧС.