Скелеты уже удалось датировать? Археологи рассказали о находке в центре Котельнича

Один из черепов потом пропал. Фото: Сергей Шестаков

На прошлых выходных в Котельниче при коммунальных раскопках нашли несколько скелетов. «Комсомолка» уже делилась подробным рассказом местных исследователей - сколько останков, кому они могли принадлежать, как находка соотносится с общепринятой историей города.

Теперь же подробностями делятся и официальные ведомства.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

«Газпром» для газификации разрыл перекресток центральных улиц - Советской и Ленина. В одной из траншей и увидели череп. Сначала лишь один. Уже после стало известно, что здесь останки троих человек.

Тела лежали ногами на северо-восток. Это может косвенно указывать на отношение к Котельничскому могильнику у старого городища.

Глубина залегания останков - более двух метров, под всеми культурными слоями, в толще глинистых пород. Исследователь Сергей Шестаков считает, что этот факт может ставить под вопрос всю официальную историю Котельнича.

Судя по размерам, это останки мужчины, женщины и несовершеннолетней девочки. Один из черепов, кстати, пропал с места раскопок.

Работы по газификации здесь решили отложить, пока находки не будут обследованы.

ЧТО РАССКАЗАЛИ АРХЕОЛОГИ

22 августа на место прибыли сотрудники научно-производственного центра управления госохраны объектов культурного наследия (НПЦ по охране ОКН Кировской области).

Через два дня траншею осмотрели и археологи. Фото: https://vk.com/npc43

Обследовав траншею, в стенках археологи нашли несколько могильных ям с отдельными костями и древесным тленом от гробов.

Эксперты предполагают, что останки связаны с захоронениями при Троицком соборе, построенном в 1705-1713 годах и разобранном в 1940-м. Глубина залегания костяков - от 1,4 до 2 метров, ориентация - по линии северо-восток - юго-запад.

Достоверно известно, что на момент строительства храма здесь были пахотные земли, а по плану Котельнича 1784 года тут уже проходила проезжая часть улицы Московской. Стало быть, захоронения сделаны между 1713 и 1784 годом.

НЮАНС

В исторических источниках упоминаются 6 захоронений священников в ограде Троицкого собора и 9 погребений на кладбище при соборе (за оградой). Но они относятся не ранее, чем к XIX веку. С захоронениями из газпромовской траншеи их не соотнесешь - на тот момент это уже была оживленная улица, которую никто не стал бы раскапывать ради сложения останков.

На этом пока все. Более детальных подробностей о том, что это за останки, у археологов еще нет.