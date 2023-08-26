Прогноз погоды для Кирова и области на 26 и 27 августа: дожди и до -1 на почве

Осень потихоньку вступает в свои права Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода за окошком в кои-то веки синхронизируется с календарем: последние дни лета будут уже не очень-то теплыми. Осень на пороге - так вот нам и дожди.

По такому анонсу вы уже, наверное, догадались, какой в целом будет погода на выходных. «КП - Киров» делится подробностями.

ПОГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Фон температуры по сравнению с рабочей неделей не поменяется.

По данным Кировского ЦГМС, погода будет облачной с прояснениями Ночами синоптики прогнозируют заморозки на почве и легкие дожди, в дневное время - вновь осадки. Ветер будет сильный, местами с порывами до 11 метров в секунду.

При этом в лесах большинства районов и округов Кировской области сохранятся риски природных пожаров. Граждан призывают быть осторожными с огнем. Да и особый противопожарный режим еще не снят.

СУББОТА, 26 АВГУСТА

В Кирове облачно с прояснениями, в течение всего дня возможны кратковременные дожди. Утром ветер северо-западный и западный (3-8 метров в секунду), днем - тех же направлений, но уже скоростью до 11 метров в секунду.

Утром ожидается до +8 градусов, днем - около +13… +15 градусов.

В районах и округах тоже будет облачно с прояснениями, и тоже не обойдется без дождей. К счастью, лишь кратковременных.

Прогноз по ветру тоже не отличается: западный и северо-западный, до 8 метров в секунду утром и до 11 метров в секунду днем.

С температурами интереснее: в первой половине дня могут быть заморозки на почве до -1 градуса. А воздух в течение дня местами прогреется до +13… +18 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

В Кирове вновь облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

Ночью прогнозируют +6… +8 градусов и северо-западный ветер (3-8 метров в секунду).

Днем ожидается уже до +11… +13 градусов и более сильный северо-западный ветер (6-11 метров в секунду).

В других уголках Кировской области тоже облачно с прояснениями. И вновь осадки.

Ночью возможны заморозки на почве до -1 градуса, а температура воздуха в зависимости от района составит от +3 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +10… +15 градусов, ветер ожидается северо-западный (6-11 метров в секунду).