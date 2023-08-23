Вложения в ЕУК и банковские акции. Чем кировские «Спорттовары» заинтересовали аудиторов

Этот магазин - «наследник» «Детского мира», разгребающий долги предшественника. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата Кирова (КСП) проанализировала финансово-хозяйственную деятельность ООО магазина № 57 «Спорттовары».

«Комсомолка» делится итогами проверки.

ДЕНЕГ СТАЛО МЕНЬШЕ

Аудиторов интересовала работа ООО в 2021-2022 годах, а также начале 2023-го. Итоги такие:

- деятельность за 2021 год - низкоэффективная;

- деньги из оборота пускали на оплату долгов, штрафов и пеней. В том числе покрывались долги «Детского мира», правопреемником которого стали «Спорттовары»;

- ООО вложилось в уставной капитал банкротящейся «Единой управляющей компании» и в акции ПАО «Норвик банк». Прибыли и дивидендов это не дает;

- в активах «Спорттоваров» почему-то до сих пор «висит» магазин «Детский мир», хотя помещения передают на городской баланс - там будут открывать молодежный центр (коворкинг);

- есть финансовые нарушения (по бухгалтерской отчетности и учету), правда, всего на 25 тысяч рублей;

- выручка падает, покупателей стало меньше, а с ними - и расходов на рекламу;

- сотрудники получали премии вне зависимости от выполнения плана - произвольно за отдельные месяцы;

- ООО финансово устойчиво, независимо и платежеспособно. Но стоимость чистых активов в конце каждого года оказывается ниже уставного капитала. В итоге ООО не смогло распределить прибыль между участниками.

КСТАТИ

Аудиторы городской и областной КСП в нынешнем году уже отчитались в нескольких резонансных проверках:

- «Вятавтодор» погряз в долгах. При этом у АО «странные» взаимоотношения с правительством: чиновники, к примеру, как хотят используют иномарки из автопарка предприятия. Обслуживание при этом остается за «Вятавтодором»;

- Миллиард рублей, «влитый» в промышленные парки и прочие корпорации развития, ничего не дали региону. Некоторые фонды и центры поддержки работают в минус, другие дублируют функции министерств;

- И с нацпроектами, несмотря на бодрые отчеты правительства, все не ахти как здорово. Торги отменяются, документы готовятся не в срок, подрядчики еле работают.