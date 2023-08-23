Рублевый год. 2 вакансии для учителей Кирова - в топ-15 самых «дорогих» в России

Преподаватели сейчас - дефицитные кадры, за них будут бороться Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакансий в науке и образовании за июль 2023 года стало на 39% больше по сравнению с серединой прошлого лета. Резюме при этом стало меньше на 7%. Педагоги - дефицитные кадры, за которые сейчас будут бороться.

«КП - Киров» делится деталями: оказывается, именно в нашем регионе преподавателям некоторых специальностей готовы платить весьма солидные суммы.

В ТОП-20 ПО РОССИИ

Наверняка, у каждого из нас есть хотя бы один знакомый учитель. Это вовсе не человек, зарабатывающий большие деньги за легкую работу (оба пункта - наоборот). И тем не менее, данные статистики говорят, что в Кировской области педагоги как раз могут получать нормальные зарплаты.

По данным сервиса HeadHunter (hh.ru), средняя предлагаемая зарплата учителям и преподавателям составлять 47 тысяч 600 рублей в месяц (рост за год - почти 5 тысяч рублей). По этому показателю наш регион - 16-й по России из более чем 80 субъектов.

Конечно, до Москвы (74 тысячи в месяц) нам далеко, но поверьте, во многих других регионах учителя получают меньше наших. Даже в разрезе ПФО Кировская область - лидер: больше наших, судя по статистике, получают только саратовские и уфимские педагоги. И разница - менее 3 тысяч рублей.

В ЦДО и ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

- Большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта разными онлайн-школами и центрами дополнительного образования, - поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter в Поволжье Анна Буслова. - В них особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в обычных школах встречаются реже, однако накануне начала учебного года спрос вырос и здесь.

Аналитики выделили 15 самых «вкусных» зарплатных предложений для преподавателей:

- № 1 - учитель информатики 10-11 классов. Москва, 200 тысяч рублей в месяц;

- с № 2 по № 5 - вновь Москва: математикам и физику тоже сулят большие зарплаты, 145 - 170 тысяч;

- № 5 - учитель-логопед в Ямальский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Да, регион работы - ЯНАО, но вакансия опубликована именно по Кировской области - возможно, ямальцев интересует именно вятский специалист (в топах от других регионах вакансии действительно нет). Платить ему готовы от 90 тысяч в месяц;

- № 6 - преподаватель IT-английского, то есть человек, который поможет выучить тонкости языка, важные в программировании. Нужен он в онлайн-школу, работающую в Кировской области. Такому специалисту предлагают до 100 тысяч рублей на руки;

- с № 7 по № 15 - учителя математики, физики и других предметов в северных регионах, на Дальнем Востоке, в Сочи и в Питере.