Находка, ставящая под сомнение историю города. Что известно о трех скелетах из Котельнича

На всех черепах и костях схожие повреждения. Травмы были несовместимы с жизнью

В Котельниче трое друзей - Сергей Шестаков, Константин Ложеницын и Тимофей Конев - нашли на центральной улице останки троих человек.

«КП - Киров» пообщалась с исследователями и теперь рассказывает эту историю в фотографиях (Beshenyaga media).

ЭТО БЫЛ МОГИЛЬНИК?

На перекрестке улиц Советской и Ленина, в самом центре города, прокладывают сети - идет газификация.

«Газпром» проводит земляные работы. В воскресенье, 20 августа, в траншее у перекрестка и увидели человеческий череп

На следующий день случилась и «находка» покрупнее: три скелета на одной глубине.

Тела лежали ногами на северо-восток. Исследователи говорят, что это может косвенно указывать на Котельничский могильник в районе старого городища. Работы на нем велись более 30 лет назад.

- Глубина залегания останков - более двух метров, - делятся котельничане. - Это указывает на то, что события произошли в XIX веке или ранее. А местонахождение вообще ставит под сомнения всю историю нашего города

Суть вот в чем: останки залегают под всеми культурными слоями, в толще глинистых пород прямо по центру улицы Советской (Московской). Она отмечается на самых старых планах города, и до сих пор остается главной улицей Котельнича.

А ЧТО КОСТИ?

Осмотрев травмы на черепе, исследователи предположили, что они были несовместимы с жизнью: пробит левый висок, коробка треснула.

На остальных скелетах примерно то же самое: повреждены и кости, и черепа. На одном еще есть остатки кожаных сапог.

При этом черепа разных размеров. Скорее всего, это были мужчина, женщина и девочка-подросток. Один из черепов, кстати, пропал с места обнаружения. Кто и зачем его унес, неизвестно.

Сами котельничане говорят, что для них это далеко не первое подобное исследование.

- Это хобби - исследовать все, что представляет интерес для нас и для общественности, - поделился Сергей Шестаков.