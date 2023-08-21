Болезнь проще предотвратить, чем лечить: как волонтеры-медики облегчают работу врачей

Слева направо Дмитрий Машкин, Анастасия Забубенина, Екатерина Петухова. Фото: ВОД Волонтеры-медики

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» насчитывает 85 региональных отделений, это крупнейшая добровольческая организация. Ее члены дежурят на массовых мероприятиях, помогают медперсоналу в стационарах, занимаются профориентацией школьников и популяризацией донорства крови.

Также ведут просветительскую работу, ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Пропагандируют здоровый образ жизни, повышают медграмотность населения, учат оказывать первую помощь, рассказывают о профилактике различных заболеваний.

- В нашем движении может участвовать любой, независимо от рода деятельности, - считает Дима Машкин, координатор Кировского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». - Причем это не только возможность помочь людям, но и шанс развить личный бренд, прокачать свои навыки.

В организацию он пришел школьником - увидел ребят в красных жилетках с надписью «Волонтер-медик» и решил непременно стать одним из них. В студенческие годы ему было не просто: лекции, зачеты, работа и добровольчество, а в сутках всего 24 часа - многое приходилось делать ночью. Сейчас Дима - терапевт в Медико-санитарной части №52. И волонтер с семилетним стажем - он продолжает помогать медперсоналу в стационарах, поликлиниках и сопровождении массовых мероприятий.

- Самое лучшее, знать, что мы действительно спасаем жизни и здоровье, - делится Дмитрий, - слышать слова благодарности от тех, кому мы помогли.

Особенно непросто волонтерам-медикам пришлось во время пандемии короновируса. Сразу же после запуска Всероссийской акции #МыВместе они организовали региональный штаб и стали принимать заявки на горячую линию.

- Я увидел сообщение о наборе волонтеров, - вспоминает Дмитрий, - решил, что смогу внести посильный вклад в борьбу с пандемией. В основном занимался штабной работой: принимал заявки, обзванивал заявителей, искал волонтеров. Но и сам привозил продукты, лекарства, отработал более 800 часов.

Пандемия показала людям, что их помощь нужна, что они действительно могут сделать мир лучше - многие пришли в добровольчество. И остались, когда опасность от короновируса уменьшилась.

- Волонтерство - это трудоемкая работа, но я советую вступать в ряды добровольцев, - говорит Дмитрий, - они состоят из суперсовременных, супердружелюбных и суперактивных ребят. Здесь можно помочь не только другим, но и себе!

Одним из главных достижений движения «Волонтеры-медики» в этом году Дмитрий считает открытие отделений в Уржуме, Котельниче и Омутнинске. Теперь и здесь добровольцы могут проводить профилактические акции, обучать население первой помощи.

Анастасия учится в Кировском ГМУ, в движении «Волонтеры-медики» является инструктором по первой помощи:

- Я волонтер потому, что мне нравится быть частью чего-то масштабного, знать, что есть много единомышленников, готовых как и я помогать людям. Больше всего мне нравится обучать людей основам первой помощи, чтоб каждый мог в экстренной ситуации этими знаниями воспользоваться.

Также в текущем году кировские волонтеры-медики повысили квалификацию по профилактике разных заболеваний. А кроме регулярных мероприятий, приняли участие в ряде акций. Совместно с Центром онкологии и медицинской радиологии - в акции «Онкопост» по профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. Вместе с врачами - в акции «ДоброВСело» по выявлению хронических болезней у жителей Кировской области.

В детских городских и загородных лагерях волонтеры проводили для ребят профилактические беседы о здоровом образе жизни и мастер-классы по первой помощи.

Екатерина учится в Кировском ГМУ, работает в Слободской ЦРБ палатной медицинской сестрой и является волонтером-медиком:

- Мне нравится быть полезной людям и участвовать в интересных мероприятиях. А больше всего - общаться с ребятами из волонтерского сообщества, ездить на форумы и мероприятия в другие города.