Прогноз погоды для Кирова и Кировской области на 19-20 августа: первое похолодание

В дневное время еще тепло, а вот ночи вскоре станут совсем прохладными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарное лето еще не кончилось: в запасе есть полторы недели. А вот жара, судя по всему, в регион уже не вернется.

Впрочем, обо всем по порядку.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

Вчера еще было настоящее лето: теплая ночь и едва ли не жаркий день. Однако днем подошел холодный фронт - он принес кратковременные дожди и грозы. Да, в самом Кирове обошлось без осадков, но в районах местами они были. Дожди могут остаться и на выходные, правда, фронт по чуть-чуть уходит на юго-восток, оставляя за собой лишь прохладу.

- 20 августа в гребне антициклона осадков не ожидается, - пишут в кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). - Но на территорию Кировской области сместится с севера еще более холодный воздух.

При этом в лесах большинства районов и округов сохранится высокая пожарная опасность. Ранее, напомним, ввели особый противопожарный режим на 21 день.

СУББОТА, 19 АВГУСТА

В Кирове утром до +13 градусов, днем теплее, но не более +21 градуса. Существенных осадков нет, но прогнозируют переменную облачность. Ветер северный, скоростью не более 10 метров в секунду.

В районах тоже переменная облачность, однако днем местами возможны дожди. Вечером не исключены гроза и туман.

Температура утром составит +9… +14 градусов (на северо-западе региона - всего +5… +10), днем (в зависимости от районов) - уже +17… +22 градуса. Ветер утром северный, скоростью до 8 метров в секунду. Днем - западный и северо-западный, скоростью уже до 10 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

В Кирове переменная облачность без существенных осадков.

Ночью прохладно (всего до +7 градусов), днем - до +22 градусов. Ночью штиль, утром и днем - северный ветер скоростью до 8 метров в секунду.

В районах будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Осадков практически не будет.

Температура утром еще ниже - всего до +4… +9 градусов, днем - уже до +18… +23 градусов. Ветер северный. Ранним утром возможен штиль, днем же северный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.