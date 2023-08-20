Домам тоже нужна помощь: добровольцы движения «Том Сойер Фест» - кто они и что ими движет?

Активисты снимают наличники с тех домов, что готовят под снос и не будут восстанавливать. Фото: Мария РУСИНОВА

Волонтеры движения «Том Сойер Фест» восстанавливают историческую среду городов. Началось движение в Самаре в 2015 году, когда несколько неравнодушных горожан сами, не дожидаясь администрации, покрасили деревянный дом. Идея оказалась востребована - сегодня в фестивале участвует 70 городов. Активисты приводят в порядок исторические дома, не получившие статус архитектурного памятника.

«БОЛЬНО СМОТРЕТЬ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ СТАРЫЙ ГОРОД»

В Кирове «Том Сойер Фест» появился в 2018 году. Им руководит Елена Кустова доктор исторических наук, профессор ВятГУ:

- Сегодня многие критикуют городские власти за состояние исторического наследия. Но важно не просто говорить, что и как должно быть, а приложить к этому свои силы, подарить родному городу частичку своего времени. Без этого сложно его узнать и по-настоящему полюбить.

Первый дом участники фестиваля ремонтировали пять месяцев. Было очень тяжело: людей мало, постоянные форс-мажоры, леса, кирпичи и неопределенность. Но все получилось, дом на Спасской-38 готов!

В команде «Том Сойер Фест на Вятке» регулярно работает 5-7 человек, а в сезон на объектах - более 50 добровольцев. Студенты, школьники, но в основном - люди среднего возраста и самых разных профессий: учитель английского, кондитер, строитель, менеджер, инженер, работник IT-сферы.

Василий Таганов учится в медицинском колледже и третий год трудится волонтером:

- Мне больно смотреть как мы теряем наш город. Когда знаешь историю места, где родился и сколько всего было уничтожено, еще сильнее начинаешь его любить. Хочется сохранить то, что осталось - увековечить память о тех людях и зданиях, которых уже нет. Хочется не разрушать, а созидать красоту - сделать то место, где мы живем лучше.

ПОДАРИЛИ ГОРОДУ НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОМЕНАДА

Последние три года «Том Сойер Фест на Вятке» активно занимается восстановлением «Арки Вятского Кремля».

Арка - последний сохранившийся фрагмент стены архиерейского подворья конца XVIII - начала XIX века. В месте, где был сводчатый полукруг, в советское время проломили стену, чтобы было проще ходить к огородам в Засорском овраге.

До того, как аркой занялись волонтеры, вокруг нее была свалка, поросшая бурьяном. Теперь это популярная обзорная площадка с живописным видом на Трифонов монастырь - место для плэнеров, экскурсий, фотосессий, прогулок.

Волонтерам пришлось немало потрудиться: вывезти горы мусора, вырубить кусты, почистить заросший склон. И чтобы реконструировать арку не современным, а старинным кирпичом - собрать его из разрушенных домов.

Светлана Русова в «Том Сойер Фест» третий год. Увидела объявление, что нужны добровольцы убирать заросли, открывать вид с арки на Трифонов монастырь, пришла и осталась.

- Я работала начальником производства на предприятии. Чтобы больше времени уделять объекту, поменяла работу - выбрала со свободным графиком. Сначала была волонтером, с этого года - координатор. От добровольчества у меня масса приятных впечатлений – и дни рождения на арке, и участие в выставках, и спектакли на улицах города. Это очень интересно!

Последние три года «Том Сойер Фест на Вятке» активно занимается восстановлением «Арки Вятского Кремля». Фото: Ирина МИХЕЕВА

СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО

Еще одно направление работы активистов «Том Сойер Фест на Вятке» - сохранение деревянных домов. До революции в нашем городе их было 900, сейчас осталось 90. Пять из них - с красивой резьбой, 15 - с геометрическими элементами на наличниках. Волонтеры мечтают создать музей наличников - спасают их в городе, привозят из области.

Мария Русинова - учитель английского языка школы №27. В «Том Сойер Фест» она координирует деятельность добровольцев, отвечает за связи с общественностью, ведет соцсети и трудится на объектах.

- Мы снимаем наличники с тех домов, что готовят под снос и не будут восстанавливать. Устраиваем выставки «деревянного кружева» - привлекаем внимание к сохранению исторического облика города.

Мария Русинова и Елена Кустова. Фото: Ирина МИХЕЕВА

За пять лет непрерывной волонтерской деятельности Мария освоила много новых видов деятельности, познакомилась с разными людьми.

- Когда ты сам что-то преобразуешь, делаешь лучше, то получаешь от этого просто безумный кайф! В добровольчестве для меня важно общение с такими же «больными» людьми, которые верят в успех наших дел и помогают.

«Том Сойер Фест» - это не только работа по благоустройству домов, но и широкая культурная программа. Активистам уже удалось организовать несколько выставок деревянного зодчества и уличный спектакль, рассказывающий о культурном наследии нашего города. Регулярно они проводят лекции и экскурсии.