10 строек в зоне риска. Министр Кравцов - о новых школах в Кировской области

Сергей Сергеевич предложил провести выездное совещание либо направить депутатский «десант» в помощь нашему региону. Фото: vk.com/er_ru

На днях «Комсомолка» пересказывала историю противостояния властей Кирова и Кировской области с ООО СК «Монолит».

А в четверг, 17 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание с генсоветом «Единой России». Обсуждали как раз капремонт и строительство школ в регионах. И Кировская область, судя по всему, оказалась аутсайдером.

В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

Как рассказал Сергей Кравцов, на сегодня в 6 регионах не заключены контракты на строительство 9 объектов, деньги на которые давали на 2023 год. В Кировской области таких больше всего - 3 штуки. Все должен был строить «Монолит».

Министр предложил провести выездное совещание либо направить депутатский «десант» в помощь региону.

- Отдельно хотел бы обратить [внимание] на Кировскую область, - сказал Сергей Сергеевич. - К сожалению, область перешла в «красную зону». Из 11 школ, оставшихся к вводу до конца 24-го года, 10 находятся в зоне риска. Несмотря на то, что по 8 из них мы поддержали перенос на год. Регионом официально заявлено о невозможности ввода 3 школ.

При этом Кравцов все же заключил, что «если мы поможем, эти вопросы будут решены».

НО ВЕДЬ ДОСТРОЯТ?

Правительство Кировской области в тот же вечер заверило кировчан реальности всех намеченных планов.

На 2023-2024 год у региона осталось 8 школьных строек (6 в Кирове, по одной - в Нолинске и Котельниче). В сумме они дадут 7 739 школьных мест.

Школы в районах (+ две в Кирове - на Торфяной и Капитана Дорофеева) еще только проектируют. В Кирове уже готово здание на Пролетарской (300 мест), плюсом строят или хотя бы обустраивают площадки под объекты:

- на Шинников достраивают второй корпус 53-й школы на 372 места. Сдать должны в нынешнем году;

- на Рудницкого, начаты подготовительные работы. До декабря 2024-го здесь должна появиться школа на 1 тысячу 100 мест. А пока еще не снесены старые здания;

- в слободе Шевели (у «трансагентства») тоже готовят площадку. Школа будет на 1 606 мест, с бассейном и ФОКом. Срок тот же;

- на Мостовицкой возводят учебный корпус и бассейн, вставляют стекла. До конца года планируют завести здание на 1 100 мест «под крышу», а с начала 2024-го - начать внутреннюю отделку.