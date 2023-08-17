Яблочный Спас 2023 в Кировской области: приметы, обычаи и традиции

Второй Спас - отличный день, чтобы съесть пару яблок Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году Яблочный Спас выпадает на субботу, 19 августа.

«Комсомолка» делится приметами и традициями праздника.

ИСТОРИЯ СПАСА

Яблочный Спас - Второй Спас. Это праздник из народного календаря. А в православном - Преображение Господне.

В старину это был один из праздников урожая. И яблоки - даже если их пришлось собирать раньше даты - до этого дня старались не есть.

В храмах, как и сейчас, практически повсеместно устраивали праздничные службы. Освящение яблок - обязательный процесс, который тоже был тогда и дошел до наших времен.

КАК ПРАЗДНОВАТЬ

По другой версии, Второй Спас у наших предков был днем наступления осени. А шумный праздник устраивали, чтобы отблагодарить землю за щедрые дары.

На Спас принято печь пироги с яблочной начинкой, блины с яблочным джемом или вареньем, делать яблочный компот. «Комсомолка» уже публиковала рецепты к Яблочному Спасу.

Любую другую работу (даже уборку в доме) традиции не предусматривают: в день Яблочного Спаса она нежелательна. Рукоделие, стройка, мытье - все рекомендуется отложить до следующих суток.

Еще в этот день нельзя убивать и прогонять насекомых: считается, что именно они приносят удачи и помогают обеспечить хороший урожай в будущем году.

Злиться, ругаться, лить слезы тоже нельзя. Это же Спас. Иначе весь следующий год будут преследовать неудачи.

ПРИМЕТЫ НА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

- Какой Спас, такой и январь будет.

Пока на субботу, 19 августа, прогнозируют переменчивую погоду: ночью - прохладу и дожди, днем - тепло. Возможно, середина зимы тоже будет переменчивой.

- Сухой Спас - к сухой осени. Мокрый - к дождливой.

Как мы уже и написали, ночью вполне вероятны дожди. Стало быть, и осень будем ждать полную осадков.

- Спас безоблачный - к морозной зиме.

К счастью, на начало выходных прогнозируют переменную облачность. А значит, кировчане могут рассчитывать не на самую лютую зиму.

- Листья желтеют - скоро похолодает.

Если увидите резко пожелтевшие деревья - значит, теплые деньки вот-вот подойдут к концу.