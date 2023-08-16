Как действует «тихая» ишемия: пенсионер трое суток не знал, что у него инфаркт

Шунтировать было нельзя - пришлось сначала ставить стенты. Фото: минздрав КО

Врачи Кировской областной больницы спасли мужчину, который, несмотря на серьезные проблемы с сердцем, несколько дней не обращался за медицинской помощью. Однако он не избегал больниц - он просто не знал, что у него инфаркт.

«Комсомолка» делится историей от минздрава Кировской области.

ВЕРТОЛЕТОМ

66-летний житель Саратова приехал в один из районов Кировской области по работе - в командировку. Почувствовал слабость и недомогание, но за медицинской помощью обращаться не стал.

Но позже его состояние ухудшилось. Пульс, например, упал всего до 40 ударов в минуту. Мужчину срочно госпитализировали в центральную районную больницу, а оттуда экстренно вертолетом отправили в региональный сосудистый центр (РСЦ).

Врачи центра сразу отправили пациента на коронаграфию, после которой и поставили диагноз.

БЕЗ ШУНТИРОВАНИЯ

Исследование показало, что у мужчины три дня назад случился обширный инфаркт миокарда. Просто это была «тихая» ишемия миокарда: сердце страдало от нехватки кислорода, но классических симптомов сосудистой катастрофы (одышки, боли в груди, обморока) не было.

Состояние пациента было тяжелым, поэтому пришлось обойтись без аортокоронарного шунтирования. В итоге использовали ангиографический комплекс в рентген-операционной: поставили в правую коронарную артерию 3 стента. Это позволило восстановить нарушенный в организме кровоток.

ВЫПИСАЛИ ДОМОЙ

После лечения в РСЦ мужчину направили в реабилитационный центр. И посоветовали пройти плановое лечение в больнице по месту жительства. Но саратовец захотел вновь довериться именно кировским специалистам. В итоге после курса реабилитации он обратился в кардиохирургическое отделение областной больницы. Там ему сделали коронарное шунтирование трех артерий.

После недели под наблюдением врачей мужчину на днях выписали домой. Он здоров и весьма признателен кировским медикам.

КСТАТИ

Не так давно кировские врачи прооперировали беременную женщину с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью - смертельно опасным диагнозом. К счастью, спасти удалось и маму, и малыша.