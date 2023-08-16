УФАС и ныне там. «Монолит» - снова мимо реестра недобросовестных поставщиков

Антимонопольщикам осталось рассмотреть материал против «Монолита» по двум жилым домам и ответный «выпад» застройщика к мэрии. Фото: ФАС

Продолжается история с управлением капитального строительства (УКС), ООО СК «Монолит» и антимонопольщиками (Кировским УФАС России).

«Комсомолка» рассказывает об очередном «эпизоде».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В сентябре 2021-го «Монолит» выиграл контракты на строительство школ в Долгушине (1 100 мест, 900 миллионов рублей) и Зубаревском лесу (на 1 500 мест за 1,2 миллиарда рублей). Мэрия подчеркивала, что это кировский застройщик. Сроком окончания работ значился декабрь 2022-го.

Появился и контракт на возведение школы на проспекте Строителей (тысяча учеников, 817 миллионов рублей). На первый конкурс никто не заявился, «Монолит» подписался потом.

Практически год власти о «Монолите» не упоминали.

В сентябре 2022-го Александр Чурин перестал занимать должность председателя правительства Кировской области. Уже в октябре «Монолит» «пнули» на правительственной планерке. Тогда говорили о странности в продажах имущества «Вятавтодора». «Монолит» и «Энерготранс-С» - покупателей - чиновники назвали аффилированными «Сельмашу».

В ноябре 2022-го глава администрации Кирова Вячеслав Симаков побывал на стройплощадках школ (такие визиты вообще стали регулярными). Об отклонении от графиков сити-менеджер не говорил. Лишь подчеркивал, что вместе с правительством контролирует ситуацию, потому что губернатор Соколов поставил задачу все достроить в срок.

Однако уже в январе 2023-го выяснилось, что все три контракта нужно продлить на полгода (новым озвученным сроком сдачи стало 15 июля).

На апрельскую думскую комиссию от «Монолита» никто не пришел. Уже тогда работы отставали в среднем на 1,5 месяца даже от обновленного графика. О том, что дело добром не кончится, говорили и депутаты Законодательного Собрания региона.

В июле Симаков сообщил о расторжении всех трех контрактов с «Монолитом». После власти встретились с представителями застройщика и дали им пусть плохонькие, но все же варианты продолжения работ по двум адресам. Однако ни к чему прийти не удалось.

И ВОТ, АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ…

Далее УКС обратился в УФАС, чтобы ведомство включило «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). И по школам, и по жилым домам.

Первый материал - по Долгушину - комиссия антимонопольщиков рассмотрела в понедельник, 14 августа. Застройщика в реестр не включили: посчитали, что тот предпринимал действия для исполнения контракта.

Как выяснилось во вторник, 15 августа, второе обращение УКСа - по проспекту Строителей - тоже осталось без движения.

- На основании представленных документов комиссия пришла к выводу, что подрядчиком принимались меры, направленные на надлежащее исполнение условий контракта, - сообщили в УФАС. - Информация о подрядчике не подлежит включению в реестр.

Впереди заседание комиссии по двум жилым домам, которые застройщик также не будет доделывать. И по делу, начавшемуся с жалобы самого «Монолита» на действия департамента муниципальной собственности. Суть в том, что застройщик несколько месяцев назад сменил прописку на серпуховскую. А чиновники, готовя проект очередного конкурса на право КРТ, ограничили в правах иногородние фирмы.