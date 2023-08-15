В Омутнинске благоустраивают набережную, в Слободском и Кирове - городские парки

Работы по благоустройству идут как в районах области, так и в ее центре. Фото: киров.рф

«Жилье и городская среда» - один из национальных проектов, активно и успешно реализуемых в нашем регионе. Благодаря этой программе в Кирове и районах создают комфортные условия для жизни, строят новые места отдыха, реставрируют старые площадки, благоустраивают дворы.

ВЫИГРАЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

В июле прошел Всероссийский конкурс проектов благоустройства, проводимый Минстроем РФ в рамках реализации нацпроекта. Кировская область подала шесть заявок. Конкуренция была серьезной. Тем не менее, две «наши» заявки - от Слободского и Омутнинска - стали победителями и выиграли гранты.

- Это говорит о высоком качестве подготовленных проектов. Благодарю министерство энергетики и ЖКХ Кировской области за работу по подготовке заявок. Как отметил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, все они были представлены на высоком уровне, - заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В Омутнинске по проекту продолжится благоустройство набережной местного пруда. От улицы Коковихина до улицы Горького восстановят тротуар, создадут велодорожку, оборудуют спуски к воде и пирсы и сделают зону проката лодок. Приятным подарком для жителей города станет благоустройство местного пляжа.

Что касается Слободского, то там преобразится старый городской парк. Несмотря на то, что он расположен вдоль главной улицы города,сейчас объект находится в запущенном состоянии. По плану, там обустроят пешеходные дорожки, откроют кафе, беседки, сцену, танцплощадку и спортивные зоны для волейбола, стритбола и воркаута.

В Слободском преобразят городской парк. Фото: kirovreg.ru

СПОРТИВНАЯ ЗОНА И АМФИТЕАТР

Свои работы ведутся в областном центре. К примеру, продолжается благоустройство парка имени Кирова - одной из самых популярных зон отдыха горожан. Сейчас заканчивается первый этап работ, в рамках которого специалисты почти завершили строительство спортивной зоны. По задумке, в ней появятся памп-трек, скейт-площадка, будет установлено оборудование для занятий паркуром, баскетболом и волейболом, тренажеры.

Строительство памп-трека практически закончено. Отметим, что он станет одной из самых современных и крупных экстремальных трасс в России. Рабочие также смонтировали скейт-площадку. Сейчас другие зоны готовят для нанесения резинового покрытия и установки оборудования, которое поступит в Киров после 20 августа. Полное завершение первого этапа благоустройства намечено на конец сентября.

В парке параллельно с этим продвигаются и работы по второму этапу. Так, в зоне прудов на 50% выполнили берегоукрепление путем монтажа свай из лиственницы. На пешеходных аллеях идет укладка брусчатки и установка поребриков. Вдоль дорожек также готовятся места под клумбы. Специалисты формируют площадку под установку детского комплекса. В ближайшее время оборудование также завезут на место работ.

Помимо этого, со стороны Диорамы активно идет устройство амфитеатра. Сейчас подрядчик устанавливает вертикальные сваи и готовится бетонировать объект. Одновременно с этим идет ремонт каскада между двумя прудами. Там рабочие ремонтируют плиты, из которых состоят ступени, и уложат на них гранит.

Второй этап благоустройства парка имени Кирова завершится не позднее декабря 2023 года. Время сдачи объекта может сдвигаться в зависимости от погодных условий.