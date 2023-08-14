На неделе кировчан ожидают грозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жара и не думает спадать! И, возможно, это последняя такая неделя в году. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 14 по 18 августа.

Понедельник, 14 августа

Температура воздуха дойдет до +28 градусов. Погода будет облачной, без осадков. Сильного ветра не будет - порывы составят не более 5 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 752 до 748 мм ртутного столба.

Вторник, 15 августа

Во вторник погода переменится: столбики термометров поднимутся только до +23 градусов, а в полдень кировчан ожидает гроза, переходящая в небольшой дождь. Закончится выпадение осадков после 15 часов. Сильного ветра вновь не предвидится, возможны порывы до 5 м/с. Атмосферное давление составит 746-747 мм ртутного столба.

Среда, 16 августа

На улице потеплеет до +25...+26 градусов, и вновь нагрянет гроза - по прогнозам синоптиков, около 15 часов. Она, как и накануне, перейдет в небольшой дождь. Небо станет ясным только ближе к ночи. Порывы ветра все так же не превысят 5 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет медленно ползти к отметке в 749 мм ртутного столба.

Четверг, 17 августа

За окном снова лето: воздух прогреется до +27 градусов, погода - ясная, на небе не будет ни облачка. Ветер станет еще тише: порывы составят не более 4 м/с. Атмосферное давление дойдет до 750-751 мм ртутного столба.

Пятница, 18 августа

В последний день рабочей недели погода все так же будет радовать кировчан. Столбики термометров доползут до отметки в +27 градусов, как и накануне. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Возможны порывы ветра до 6 м/с, по данным синоптиков. Атмосферное давление начнет медленно падать и к ночи пятницы опустится до отметки в 748 мм ртутного столба.