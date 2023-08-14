110 лет «Колизею»: история кировского кинотеатра в фотографиях

Первое здание возвели на улице Дрылевского (тогда она называлась именно так), в самом центре города.

110 лет назад, 14 августа (по старому стилю - 1-го) 1913 года, было открыто первое здание кировского кинотеатра «Колизей».

«КП - Киров» рассказывает историю «Колизея» в фотографиях (использованы материалы ЦГАКО и самого кинотеатра).

«КОЛИЗЕЙ», АДРЕС ПЕРВЫЙ

Старое деревянное здание отстроили в 1913 году на улице Дрылевского (позднее - Дрелевского, ныне - Спасской).

Проект делал инженер Вятского губернского земства Петр Шуплецов. Кинотеатр рассчитали на 305 зрительских мест. Стоял он там, где сейчас расположено мраморное здание ВХМ.

Естественно, новенький дом - да, деревянный, но все же ярко выделяющийся среди других - сразу стал «центром притяжения». В 1920-е здесь всегда бывало людно. На этом фото запечатлены участники съезда работников политпросвещения. Да, они - тоже в «Колизей».

Фото начала 1930-х годов. Тогда было важно сразу сообщать зрителям, какие фильмы - уже со звуком. В «Колизее» такие показывали частенько. Этот кинотеатр на долгие годы стал крупнейшим для нашего города.

Интерьеры были интересно украшены: роспись и фигуры на стенах, скульптуры, оригинальные светильники. Кстати о росписи: естественно, зачастую под нее выбирали известные, в том числе васнецовские картины.

Залы были рассчитаны на несколько десятков человек. Возможно, именно на этом экране когда-то показывали лучшие советские фильмы довоенной эпохи.

А вот «Колизей» в новогоднем убранстве. Снимок сделан зимой 1958-го. К тому моменту здание уже ветшало.

Зрители тех лет вспоминали в первую очередь не увиденные ленты, а скрипучие полы и «нависавший», будто готовый обвалиться, потолок. Другие смотрели на это позитивно: вот вам кинотеатр, от которого «веет стариной».

НОВОЕ ЗДАНИЕ

«В виду большого физического и морального износа» горисполком решил закрыть здание с 1 января 1978-го, а после - снести.

За день до наступления Нового года здесь в последний раз показали кино. Постройку убрали тем же летом. Эпоха, казалось бы, ушла. Но не слишком надолго.

В 1989 году в Кирове, на улице Воровского, появился новый кинотеатр. Работали над этим не только строители, но и студенты-практиканты. Для них и устроили самый первый кинопоказ.

Залов здесь изначально было два: на 300 и 800 мест. С названием не долго думали: присвоили то, что было у снесенного 10 лет назад кинотеатра. Итого - новенький двухзальный кинотеатр тоже стал «Колизеем».