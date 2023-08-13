Медовый Спас-2023 в Кировской области: обычаи, суть праздника, как выбирать мед

Меда много не бывает, тем более в такой праздник
Фото: архив КП
На понедельник, 14 августа 2023 года, выпадает Медовый Спас.
Именно с этого дня начинается Успенский пост - возможно, самый суровый и требовательный в году.
«Комсомолка» делится историей праздника, обычаями и - важно! - правилами выбора меда.
НА ПЕРВЫЙ СПАС
В старых-старых приговорках и прибаутках это насекомое называли не просто пчелой, а непременно Божьей пчелой. Трудолюбивых и полезных пчелок, приносящих вкусный и целебный мед, в народе всегда почитали особо.
В древности было такое установление: первый урожай приносят Господу, и только после едят сами.
Позднее это трансформировалось в другой обычай, чтимый и по сей день. Все верующие, идя на литургии, несут в храмы мед, чтобы его осветить. Как правило, батюшка на службе окропляет мед святой водой.
Раньше в день Спаса всех угощали медом. «На Первый Спас и нищий медку попробует», - так говорили в народе. На Спас никому не отказывают в угощении. А толпы детей ходили по пасекам с чашками. Их, конечно же, никто не обделял на медовом празднике, а сами ребята крепко благодарили хозяев.
ВЫБИРАЕМ МЕД БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ И ПРИМЕСЕЙ
К меду нужно присматриваться с умом.
Во-первых, эксперты советуют выяснять у продавца все данные о дате «выхода» меда и сроке годности. Да, условно у меда его нет - банка может простоять и год, и пять, и… Однако при этом продукт может «слежаться» или засахариться, потерять свои полезные свойства.
Во-вторых, сейчас модно делать любые продукты с добавками. В мед некоторые производители тоже пихают все, что ни попадя, включая, к примеру, чай и ягодные выжимки. Но это не лучший вариант: от просто добавки до фальсификата один шаг! А в фальсификат льют уже вообще все подряд: патоку, крахмал, сиропы, заварку, лимонную кислоту.
- Большую часть фальсификата к нам завозят из других регионов, - отмечают в региональном управлении ветеринарии. - Не стоит покупать его в неофициальных местах торговли.
Некачественный мед - он какой? Незрелый, с большим содержанием влаги, низким диастазным числом (низким объемом ферментов), с редуцирующими сахарами (мальтозой, лактозой и пр.).
Еще мед может быть опасен. Особенно если:
- пчел лечили - тогда он может содержать остатки препаратов;
- растения обрабатывались - тогда может быть с пестицидами;
- пчелы собирали нектар в границах влияния промзон - тогда может содержать тяжелые металлы.
Специалисты настаивают: покупать этот продукт лучше в официальных местах торговли. А если с рук, то только у давно проверенного человека.