Медовый Спас-2023 в Кировской области: обычаи, суть праздника, как выбирать мед

Меда много не бывает, тем более в такой праздник Фото: архив КП

На понедельник, 14 августа 2023 года, выпадает Медовый Спас.

Именно с этого дня начинается Успенский пост - возможно, самый суровый и требовательный в году.

«Комсомолка» делится историей праздника, обычаями и - важно! - правилами выбора меда.

НА ПЕРВЫЙ СПАС

В старых-старых приговорках и прибаутках это насекомое называли не просто пчелой, а непременно Божьей пчелой. Трудолюбивых и полезных пчелок, приносящих вкусный и целебный мед, в народе всегда почитали особо.

В древности было такое установление: первый урожай приносят Господу, и только после едят сами.

Позднее это трансформировалось в другой обычай, чтимый и по сей день. Все верующие, идя на литургии, несут в храмы мед, чтобы его осветить. Как правило, батюшка на службе окропляет мед святой водой.

Раньше в день Спаса всех угощали медом. «На Первый Спас и нищий медку попробует», - так говорили в народе. На Спас никому не отказывают в угощении. А толпы детей ходили по пасекам с чашками. Их, конечно же, никто не обделял на медовом празднике, а сами ребята крепко благодарили хозяев.

ВЫБИРАЕМ МЕД БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ И ПРИМЕСЕЙ

К меду нужно присматриваться с умом.

Во-первых, эксперты советуют выяснять у продавца все данные о дате «выхода» меда и сроке годности. Да, условно у меда его нет - банка может простоять и год, и пять, и… Однако при этом продукт может «слежаться» или засахариться, потерять свои полезные свойства.

Во-вторых, сейчас модно делать любые продукты с добавками. В мед некоторые производители тоже пихают все, что ни попадя, включая, к примеру, чай и ягодные выжимки. Но это не лучший вариант: от просто добавки до фальсификата один шаг! А в фальсификат льют уже вообще все подряд: патоку, крахмал, сиропы, заварку, лимонную кислоту.

- Большую часть фальсификата к нам завозят из других регионов, - отмечают в региональном управлении ветеринарии. - Не стоит покупать его в неофициальных местах торговли.

Некачественный мед - он какой? Незрелый, с большим содержанием влаги, низким диастазным числом (низким объемом ферментов), с редуцирующими сахарами (мальтозой, лактозой и пр.).

Еще мед может быть опасен. Особенно если:

- пчел лечили - тогда он может содержать остатки препаратов;

- растения обрабатывались - тогда может быть с пестицидами;

- пчелы собирали нектар в границах влияния промзон - тогда может содержать тяжелые металлы.

Специалисты настаивают: покупать этот продукт лучше в официальных местах торговли. А если с рук, то только у давно проверенного человека.