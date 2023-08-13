Уборка 3,7 миллиона кубометров мусора: в Кировской области продолжается рекультивация крупных свалок

Некоторые свалки Кировской области существуют не одно десятилетие. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировской области полным ходом идет реализация национального проекта «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В его рамках регион заботится об окружающей среде - например, активно рекультивирует свалки. Многие из них существуют уже не одно десятилетие.

ДВЕ СВАЛКИ В ОДНОЙ

Так, к примеру, сейчас работы идут в поселке Костино, где расположен крупнейший объект накопленного вреда в регионе. Он представляет собой два «свалочных тела»: место для отходов, которое использовали с 1972 по 2006 год и полигон, эксплуатировавшийся с 2006 по 2019 год. Общий объем накопившегося мусора - 3,17 миллиона кубометров, используемая им площадь - 27,7 га.

Работы на территории идут в соответствии с проектной документацией, которая предварительно получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной главгосэкспертизы. Согласно ей, два «свалочных тела» объединят в одно и сформируют в виде усеченного конуса с террасами.

Проект также предусматривает устройство многофункционального изолирующего экрана, строительство очистных сооружений для очистки фильтрата и устройство активной системы дегазации для сжигания биогаза.

Подрядчиком выступает публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Сейчас компания устраняет обводненность участка, ведет земляные работы по перемещению отходов и формирует единое свалочное тело. Параллельно с этим начато устройство противофильтрационной защиты и дренажной системы.

Добавим также, что стоимость рекультивации свалки в Костино - 2,163 миллиарда рублей. Большая часть средств (2 миллиарда) выделена из федерального бюджета.

Скопление отходов в Костино - крупнейшая свалка региона. Фото: kirovreg.ru

ВЫВОЗ МУСОРА С БЕРЕГА РЕКИ

Еще две свалки, ликвидируемые в рамках нацпроекта, находятся в Малмыже. Одна из них располагается на берегу реки Засора, и там работы уже подходят к завершению.

Место накопления отходов сравнительно небольшое - объем мусора составляет 2,2 тысячи кубометров, а занимаемая им площадь - 1,1 га. Свалка образовалась стихийно: мусор складывали жители близлежащих домов. Министерство охраны окружающей среды Кировской области приняло решение вывезти отходы, а не рекультивировать их на месте.

На ликвидацию свалки выделено 6,5 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до ноября, однако подрядчик работает с опережением графика. Сейчас он заканчивает физический вывоз мусора. Большая часть - вырубка старых и больных деревьев, чистка территории - уже выполнена. В дальнейшем предстоит очистить освобожденный от мусора участок.

Работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Фото: kirovreg.ru

КСТАТИ

Добавим, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Кировской области планировалась рекультивация шести свалок, расположенных в границах городов. В 2020 году ликвидировали объект в Вахрушах, в 2022 году - в Слободском.

На данный момент работы идут сразу на четырех площадках: две - в Малмыже, одна - в Омутнинске и еще одна - в Кирове. Рекультивация последней - самое сложное и дорогостоящее мероприятие в рамках проекта.

Отметим также, что общий объем накопленных отходов на всех шести свалках составляет почти 3,7 миллиона кубических метров. Площадь земель, на которых располагается мусор - 50,4 га.