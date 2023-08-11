Спасли жизни мамы и будущего малыша: кировские врачи прооперировали беременную пациентку со смертельно опасным диагнозом

Операция заняла полтора часа. Фото: Минздрав Кировской области
В Кирове врачи спасли беременную женщину со смертельно опасным диагнозом. Подробностями поделились в региональном Минздраве.
ПРИВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ САНАВИАЦИЕЙ
Весной в одну из районных больниц Кировской области поступила 37-летняя беременная женщина. Она жаловалась на схваткообразные боли в животе, недомогание, тошноту и рвоту. Местные врачи выявили острую кишечную непроходимость. Терапия медикаментами ничего не дала, и пациентку с помощью санавиации переправили в Кировскую областную клиническую больницу.
Женщина поступила в тяжелом состоянии с угрозой для жизни - как своей, так и будущего ребенка. Ее в срочном порядке направили в операционную, и уже там врачи выявили обширный спаечный процесс в тонкой кишке. По словам специалистов, причиной тому могли стать предыдущие операции: в 2017 году пациентка удаляла аппендикс.
- Увеличение матки привело к повышению внутрибрюшного давления, смещению петель тонкой и толстой кишки кверху, что привело к сдавлению петель кишечника. Это стало причиной развития острой спаечной тонкокишечной непроходимости, - пояснил Сергей Трумм, врач-хирург областной больницы.
БЕСКРОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Медики взялись оперировать пациентку лапароскопическим методом - через три небольших прокола с помощью специальных манипуляторов. Беременность осложняла процесс: матка, уже довольно большая, ограничивала обзор и действия. Работать приходилось с огромной осторожностью.
Специалисты рассекли спайки на протяжении метра толстой кишки. Благодаря выбору малоинвазивного метода удалось провести операцию бескровно, а также ускорить период реабилитации и свести к минимуму вероятность рецидива спаечной болезни. В результате полуторачасового вмешательства врачи спасли обе жизни - и матери, и ребенка.
РОДИЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
На восьмые сутки после операции пациентку выписали домой. А совсем недавно, на днях, кировчанка поделилась с врачами радостной новостью: у нее родился здоровый доношенный ребенок. Малыш появился на свет благодаря процедуре кесарева сечения.
- Спасение сразу двух жизней - матери и ее будущего ребенка - очередная победа большой команды специалистов областной больницы, - отметил главврач КОКБ Вадим Ральников.