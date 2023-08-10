Упала в обморок, боясь за диагноз мужа: врачи помогли семейной паре

Женщине помогли в тот же день, а на лечение ее супруга ушло четверо суток
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Необычной историей помощи пациентам поделились в минздраве Кировской области: в больницу привезли мужчину-сердечника, а помогать в итоге пришлось его жене.
«Комсомолка» рассказывает, как было дело.
ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
В конце июля у жителя Нолинска Виктора Г. резко ухудшилось здоровье: пожилой мужчина задыхался и в целом плохо себя чувствовал. Супруга Нина находилась дома - она и вызвала экипаж скорой медицинской помощи. Мужчину увезли в приемный покой Нолинской центральной районной больницы.
Женщина при этом очень переживала за супруга. В итоге она позвала участкового врача-терапевта, которая как раз общалась с пациентами в приемном покое: хотела, чтобы та помогла медикам.
А Виктора тем временем уже осматривал врач-реаниматолог. Ведь до того мужчине дали инвалидность по нарушению функции сердца.
Диагноз: острая сердечная недостаточность. Пациента госпитализировали - отправили в отделение реанимации.
МЕНЬШЕ НЕДЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Примечательно, что не меньше внимания врачей потребовалось и самой Нине Г.
Женщина волновалась за мужа все сильнее - даже потерла сознание. Поэтому врачи параллельно оказывали помощь и мужу, и жене. Женщину быстро привели в чувство. На то, чтобы поправить здоровье мужчины, тоже ушло меньше недели.
- Благодаря опытным врачам и грамотно подобранному лечению уже через четыре дня из реанимации пациента перевели в отделение, - рассказали в Нолинской центральной районной больнице. - В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Он выписан в стабильном состоянии домой.
Нина Г. очень благодарит коллектив за помощь мужу и его скорое восстановлением.
- Хотим выразить огромную благодарность Ковязину Ростиславу Александровичу, Пупышевой Елене Николаевне, а также всему медицинскому персоналу, - рассказала женщина. - Они единой командой помогали в спасении моего мужа. Пока он находился в реанимации, врачи со всей чуткостью наблюдали его. И в дальнейшем медицинский персонал терапевтического отделения продолжал лечение. После выписки Виктор чувствует себя хорошо и соблюдает все рекомендации врачей.
КСТАТИ
Сегодня мы делились и другой историей спасения. 39-летняя кировчанка и ее 11-летняя дочка серьезно пострадали в аварии под Котельничем. Девочке «досталось» особенно сильно: потребовались несколько операций, две недели в реанимации и еще две недели в стационаре.