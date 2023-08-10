Отломки костей вошли в мозг: врачи спасли 11-летнюю девочку после автокатастрофы

Водитель и пассажирка получили травмы, но повреждения девочки были гораздо опаснее. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В минздраве Кировской области рассказали очередную историю спасения: девочке, пострадавшей в аварии с фурой, провели несколько сложнейших операций.

«Комсомолка» делится подробностями.

ФУРА СМЯЛА ЛЕГКОВУШКУ

Вечером 25 июня в Котельничском районе (на дороге Кострома - Шарья - Киров - Пермь) столкнулись встречные авто: фура «Скания» смяла легковой «Киа Рио».

В легковушке были 39-летняя женщина с дочкой. Обе пострадали, но травмы 11-летней девочки оказались гораздо серьезнее.

ВЕСЬ ПОЛЕТ БЫЛА НА ИВЛ

Девочку в глубокой коме, в крайне тяжелом состоянии на «скорой» привезли в Котельничскую центральную районную больницу. Параллельно в больницу вылетел вертолет санитарной авиации, на борту был завотделением нейрохирургии Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Юрий Комлев. А в самом Центре тем временем готовили операционную.

- Счет шел на минуты, - говорят врачи. - Действовать нужно было очень быстро. Вертолет с девочкой на борту вскоре приземлился на площадке Центра. Весь полет ребенок оставался на искусственной вентиляции легких.

Компьютерная томография показала, что травмы крайне опасны: сильный ушиб мозга, переломы конечностей, переломы ребер с двух сторон, повреждение ткани легкого, тупая травма живота. Плюс оскольчатый перелом костей свода и основания черепа: отломки вошли в твердую мозговую оболочку и вещество мозга.

В полете девочку сопровождал завотделением Юрий Комлев, гематомы мозга удалял нейрохирург Никита Иньков. Фото: минздрав КО

ДВЕ НЕДЕЛИ В РЕАНИМАЦИИ

Одна только операцию на мозге длилась больше 3 часов. Нейрохирург Никита Иньков удалил гематомы (включая внутримозговую) и отломки костей, проникшие в орган. После была пластика твердой мозговой оболочки.

Лишь затем девочку передали врачам-травматологам. Те провели несколько операций на руках и ногах: нужен был остеосинтез костных отломков (составление кусочков при помощи медицинских конструкций - Ред.). К счастью, все оперативные вмешательства прошли успешно и дали результат.

Две недели девочка была в реанимации, потом еще две недели оставалась в стационаре. Сейчас она уже чувствует себя неплохо. Девочку выписали на реабилитацию в поликлинику по месту жительства.

КСТАТИ

Несколько месяцев назад кировские врачи спасали другого пострадавшего в аварии. Со стенозом, закрытыми оскольчатыми переломами и сдавлением шейного отдела его доставили все в тот же Центр травматологии.

Несколько операций, стационар - и в итоге у мужчины все шансы вновь самостоятельно ходить.