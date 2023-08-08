Почему кировчане не ищут новую работу, не любя старую и устав от нее? Результат опроса

Вакансии есть. И желающие есть. А коннекта нет Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Старая работа надоела и перестала приносить удовольствие, но искать новую - не вариант.

Как часто у вас возникала такая мысль? Ни разу? Что ж, у многих наших сограждан, напротив, она всплывала уже не раз. Об этом свидетельствуют данные опросов сервиса HeadHunter (hh.ru).

«Комсомолка» делится их результатами.

ЧЕМ РАБОТА ХОРОША?..

Еще в 2000-х годах кировчане с легкостью меняли рабочие места: пара месяцев здесь, полгода там... Сейчас такого нет. Жители региона ищут новую работу гораздо менее активно. Хотя вакансий, как мы уже рассказывали в предыдущих статьях, выше крыши.

На вопрос «думали ли вы о смене профессии в текущем году?» лишь 9% респондентов однозначно ответили, что да, будут менять ее в ближайшее время. Хотя бы робкое «да» или что-то около того сказали 45% респондентов.

Многие сомневаются. И все же остаются. По крайней мере, пока.

40% кировчан, опрошенных hh.ru, говорят, что до сих пор остаются на неидеальной работе из-за очень хорошего коллектива. Почти треть опрошенных удовлетворена рабочими обязанностями, чуть менее 30% наших сограждан рады, что не попадают под риск сокращения.

Зарплата устраивает лишь каждого четвертого из опрошенных (женщин - чаще, чем мужчин). Зачастую это люди, добывающие сырье, строители, медики, юристы и маркетологи.

23% опрошенных «в целом любят» свое руководство, 18% радует хороший соцпакет, 7% устраивают карьерные перспективы.

16% респондентов говорят, что их в компании вообще мало что радует.

Средний уровень удовлетворенности работой в Кировской области - 5,2 балла. При максимуме в 10. Для сравнения, у пермяков - почти 7 баллов.

А ЧЕМ - НЕ ОЧЕНЬ?

Рабочих проблем у кировчан множество.

Так, с 57% респондентов руководство вообще не заговаривает о развитии и профессиональном росте. Более-менее регулярными разговорами о карьере и обучении могут похвастаться менее трети опрошенных кировчан.

Каждый второй говорит, что руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе, 41% - что не интересуется людьми и их работой, не прислушивается к их мнению. 37% вообще не верят в компетентность своих боссов.

Среди прочих «бесячих» черт своих начальников кировчане называют недоверие и тотальный контроль, избыток инициатив, отказ от нововведений, грубость и неуважение.

И ЧЕГО ТОГДА СИДИМ?

Поменять работу мешают... страх и неуверенность?

Многих отталкивают сами вакансии: 38% не устроили зарплаты в объявлениях потенциальных работодателей. Еще есть вопросы к отсутствию гибких графиков и удаленки. А некоторым ищущим работу не хватает информации о компаниях. С откликами тоже беда: некоторые фирмы не реагируют на отправленные заявки и резюме, не предлагают собеседования.

Сами соискатели при этом все чаще разувериваются в собственных знаниях и умениях. Примерно четверть опрошенных (молодых или старых - не уточняется) боится возрастной дискриминации и отказов из-за нее.