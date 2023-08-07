Кировские врачи спасли полуторагодовалую малышку с острым почечным повреждением

Врачи смогли стабилизировать состояние и восстановить работу почек. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли полуторагодовалую девочку с гемолитико-уремическим синдромом. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТЕМПЕРАТУРЫ

Летом семья с маленьким ребенком приехала из Архангельской области к родственникам в Подосиновский район. В июне у малышки заметно ухудшилось самочувствие: поднялась температура, из глаз начал выделяться гной. Местный педиатр назначил терапию, и состояние девочки улучшилось, но ненадолго - вскоре малютка снова затемпературила, а после началась рвота. При этом, по словам мамы, весь день у девочки был сухой подгузник.

Из медучреждения в Подосиновце семью перевели в инфекционную больницу в Кирове. После выяснения, что дело не в инфекции, ребенок поступил в детскую областную больницу. Местные врачи поставили диагноз - гемолитико-уремический синдром. Как поясняют врачи, для него характерны три симптома: анемия, тромбоцитопения (уменьшение тромбоцитов в периферической крови ниже 150 тыс./мкл - Ред.) и острое почечное повреждение. В общей сложности у девочки на протяжении восьми суток отмечалась анурия, то есть отсутствие мочи.

72-ЧАСОВАЯ ТЕРАПИЯ

Отметим, что гемолитико-уремический синдром обычно возникает у детей после попадания в организм инфекции. В тяжелых случаях необходим гемодиализ, однако провести эту процедуру настолько маленькой пациентке было невозможно.

Ситуацию спасло то, несколько лет назад в учреждение поступил аппарат призмафлекс. Он позволяет проводить заместительную почечную терапию даже таким малышам. Этим и занялись врачи больницы.

Специалисты работали в течение 72 часов. За сутки им удалось вывести ребенка из острого состояния и нормализовать показатели внутренней среды организма. Вторым этапом стало проведение перитонеального диализа. Для него используется брюшина самого пациента - тонкая мембрана, выстилающая брюшную полость и покрывающая кишечный тракт. В результате медики сумели стабилизировать состояние и восстановить работу почек ребенка.

Сейчас мама и ребенок уже отправились домой. Малышка хорошо себя чувствует. Семья от всей души поблагодарила врачей детской областной больницы за помощь.