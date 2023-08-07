Погода в течение всей недели будет теплой и безоблачной. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Летняя жара и не думает идти на спад. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 7 по 11 августа.

Понедельник, 7 августа

День будет ясным и солнечным, без осадков. Температура воздуха в этот день поднимется до +26 градусов. Сильного ветра можно не ждать, порывы составят максимум 7 м/с. Атмосферное давление в течение дня плавно снизится с 750 до 748 мм ртутного столба.

Вторник, 8 августа

Погода вновь будет ясной и безоблачной, без дождей. Столбики термометров поднимутся до отметки в +25 градусов. Ветер не усилится по сравнению с предыдущим днем, порывы так же составят не более 7м/с. Атмосферное давление установится на отметке в 747 мм ртутного столба.

Среда, 9 августа

На улице станет жарче: воздух прогреется до +28 градусов. Небо все так же будет чистым, никаких дождей не предвидится. Ветер станет тише: порывы составят не более 5 м/с. Атмосферное давление поднимется до 750 мм ртутного столба и остановится на этой отметке.

Четверг, 10 августа

Жара не унимается! В этот день кировчан ждет температура воздуха до +29 градусов. Погода будет солнечной, в 15 часов ожидается кратковременная облачность. Ветер практически стихнет, порывы не превысят 3 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 752 мм ртутного столба.

Пятница, 11 августа

В этот день воздух прогреется до +30 градусов. День будет ясным и солнечным, без осадков и облачности. Возможны порывы ветра не более 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 753 мм ртутного столба.