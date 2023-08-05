Кировчан вновь ожидают жаркие выходные. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жара и не думает спадать! Вот и на выходных она продолжит радовать кировчан. Однако не обойдется без сюрпризов в виде дождей, а кое-где - даже гроз. «Комсомолка» узнала, какой будет погода 5 и 6 августа, и делится с вами прогнозами от синоптиков Кировского ЦГМС.

СУББОТА, 5 АВГУСТА

В Кирове погода будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается гроза, температура воздуха дойдет до +17...+19 градусов, ветер - слабый, 1-6 м/с. Утром вновь пройдет гроза, днем обещается кратковременный дождь. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Ожидается ветер скоростью 4-9 м/с.

В Кировской области местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики предупреждают: в районах ночью и утром возможен туман, кое-где - гроза. Температура воздуха в темное время суток составит до +20 градусов. Днем местами также пройдет гроза, а столбики термометров покажут до +30 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

Погода обещает быть облачной с прояснениями. В Кирове обойдется без существенных осадков. Ночью возможны порывы ветра до 9 м/с. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов. Днем же воздух прогреется до +26...+28 градусов., ветер усилится до 10 м/с. По прогнозам синоптиков, дождей в этот день не ожидается.

В области воскресенье пройдет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут отметку в +14...+19 градусов. Днем в районах потеплеет до +26...+31 градуса. Возможны порывы ветра до 10 м/с.

КСТАТИ

Отметим, что в воскресенье, 6 августа, в Кирове стартует фестиваль «На семи холмах». Церемония открытия пройдет в драмтеатре, из-за чего на парковке рядом с ним перекроют движение, остановку и стоянку транспорта.

Афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

Кроме того, 6 августа перекроют улицы еще и в Лянгасово. Это связано с празднованием Дня железнодорожника. Подробности можно узнать по этой ссылке.