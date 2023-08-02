Мопед детям не игрушка: с начала года в Кировской области произошло 15 аварий с участием водителей-подростков

Кировчан просят не забывать: несовершеннолетние могут управлять мопедом или скутером только с 16 лет и при наличии водительских прав. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кировской области растет количество аварий с участием несовершеннолетних водителей мототехники. По данным региональной Госавтоинспекции, с начала года произошло уже 15 таких ДТП. Причем одно из них - с летальным исходом.

ПРИЧИНА - НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

1 августа зафиксировали сразу две аварии при участии водителей-подростков. Так, в Кирове у дома №3 по Боровицкой столкнулись «Черри Тиго» и мопед, которым управлял 13-летний мальчик. А в Яранске у дома №53 по Мицкевича случилось ДТП с «Сузуки» и мопедом, за рулем которого сидел 14-летний юноша. В результате оба паренька получили травмы.

В областной Госавтоинспекции напоминают: даже в незначительной аварии подросток может получить травмы или поплатиться жизнью. С начала года один несовершеннолетний уже погиб в таком столкновении.

- Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже упускают из виду, - комментируют в ведомстве.

ВОЗРАСТНАЯ ГРАНИЦА И ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ

Для того, чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо соблюдать простые правила.

1. Исключите доступ детей и подростков к ключам от автомобилей и мотоциклов.

2. Не допускайте, чтобы ребенок управлял мопедами или скутерами без соответствующих прав.

3. Объясните ребенку, к чему могут привести игры с транспортом.

Обращаем внимание кировчан: сесть за руль мопеда или скутера возможно только после сдачи экзамена в ГИБДД. При этом юный водитель должен быть не младше 16 лет. В случае, если речь идет о мотоцикле - 18 лет.

- Законодательство обязывает водителей мототранспорта иметь при себе водительское удостоверение категории «М» и «А», «А1», страховой полис на транспортное средство, - комментируют в ГИБДД.

Водитель обязан также находиться за рулем в застегнутом мотошлеме. Выезжать на дорогу можно только на зарегистрированном и исправном транспорте.

В случае, если все правила соблюдены, и ваш подросток стал обладателем скутера или мопеда, следует постоянно напоминать ему о правилах езды.