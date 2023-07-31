В первой половине недели кировчанам пригодится зонтик. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан ждет теплая, но местами дождливая неделя. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 31 июля по 4 августа.

Понедельник, 31 июля

В последний день июля температура воздуха поднимется до +25 градусов. С полудня начнется дождь, который прекратится только к ночи. Сильного ветра не ожидается, возможны порывы 6-7 м/с. Атмосферное давление составит 738-739 мм ртутного столба.

Вторник, 1 августа

Столбики термометров поднимутся до отметки в +23 градуса. До 15 часов погода будет облачной, а после начнется дождь, который продлится до ночи. Порывы ветра составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 742 мм ртутного столба.

Среда, 2 августа

День будет преимущественно солнечным, воздух прогреется до +23 градусов. С 18 часов начнется небольшой дождик. Порывы ветра, как и накануне, составят не более 4 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 743 мм ртутного столба.

Четверг, 3 августа

С полудня и до вечера будет идти небольшой дождь. Температура воздуха, как и в среду, составит +23 градуса. Возможны порывы ветра до 4 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743-744 мм ртутного столба.

Пятница, 4 августа

Последний день рабочей недели станет жарким. Погода будет солнечной и ясной, без осадков, воздух прогреется до +27 градусов. Ветер стихнет, порывы составят не более 3 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 745 мм ртутного столба.