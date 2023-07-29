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Звезды29 июля 2023 14:35

Истобенский огурец 2023. Фоторепортаж: гости, чемпионат по хрусту, концерты

11 регионов России приехали на «Истобенский огурец»
Петр МАКСИМОВ
Праздник собрал несколько сотен участников и гостей

Праздник собрал несколько сотен участников и гостей

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В субботу, 29 июля, в Оричевском районе в 27-й раз прошел фестиваль «Истобенский огурец».

КТО ПРИЕХАЛ НА ПРАЗДНИК

В 2023 году село Истобенск отмечает 200-летие огуречного промысла. На фестивале были гости из Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Коми, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края, ЯНАО, Башкортостана, Нижегородской и Архангельской областей.

В программе были ярмарка, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, мастер-классы, концерты.

Участников и гостей приветствовали уроженец Оричевского района, космонавт Виктор Савиных, губернатор Александр Соколов, спикер Заксобрания Роман Береснев.

Заехали и первые лица региона

Заехали и первые лица региона

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Огурцов было чрезвычайно много

Огурцов было чрезвычайно много

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

И не только огурцов

И не только огурцов

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Концертные номера шли почти без остановки

Концертные номера шли почти без остановки

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Детей катали и на верблюде

Детей катали и на верблюде

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Самый громкий хруст определяли специальным прибором

Самый громкий хруст определяли специальным прибором

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

праздничная программа шла несколько часов

праздничная программа шла несколько часов

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

КультураОбщество: ВОПРОС ДНЯ