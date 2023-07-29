Истобенский огурец 2023. Фоторепортаж: гости, чемпионат по хрусту, концерты

Праздник собрал несколько сотен участников и гостей
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
В субботу, 29 июля, в Оричевском районе в 27-й раз прошел фестиваль «Истобенский огурец».
КТО ПРИЕХАЛ НА ПРАЗДНИК
В 2023 году село Истобенск отмечает 200-летие огуречного промысла. На фестивале были гости из Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Коми, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края, ЯНАО, Башкортостана, Нижегородской и Архангельской областей.
В программе были ярмарка, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, мастер-классы, концерты.
Участников и гостей приветствовали уроженец Оричевского района, космонавт Виктор Савиных, губернатор Александр Соколов, спикер Заксобрания Роман Береснев.
Заехали и первые лица региона
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
Огурцов было чрезвычайно много
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
И не только огурцов
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
Концертные номера шли почти без остановки
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
Детей катали и на верблюде
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
Самый громкий хруст определяли специальным прибором
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
праздничная программа шла несколько часов
Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО