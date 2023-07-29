Истобенский огурец 2023. Фоторепортаж: гости, чемпионат по хрусту, концерты

Праздник собрал несколько сотен участников и гостей Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В субботу, 29 июля, в Оричевском районе в 27-й раз прошел фестиваль «Истобенский огурец».

КТО ПРИЕХАЛ НА ПРАЗДНИК

В 2023 году село Истобенск отмечает 200-летие огуречного промысла. На фестивале были гости из Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Коми, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края, ЯНАО, Башкортостана, Нижегородской и Архангельской областей.

В программе были ярмарка, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, мастер-классы, концерты.

Участников и гостей приветствовали уроженец Оричевского района, космонавт Виктор Савиных, губернатор Александр Соколов, спикер Заксобрания Роман Береснев.

Заехали и первые лица региона Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Огурцов было чрезвычайно много Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

И не только огурцов Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Концертные номера шли почти без остановки Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Детей катали и на верблюде Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Самый громкий хруст определяли специальным прибором Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО